Ciudad Juárez— Un hombre enfermo de cáncer ayer fue presentado ante un Tribunal de Control acusado de haber cometido el delito de posesión de vehículo robado. El detenido tiene seis antecedentes penales por ilícitos de la misma naturaleza y fue enviado al Cereso 3 de Ciudad Juárez.El acusado Leobardo Arellano Cortez le pidió al Tribunal que lo recluyan en un lugar higiénico pues hace unos días fue sometido a una operación y tiene miedo de contraer una infección en el área de detención provisional del penal en donde, dijo, hay hacinamiento y también solicitó medicamento, pues sufre de fuertes dolores.Él fue detenido el martes pasado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que realizaban un recorrido de rutina en la calle Rubén Jaramillo y al cruce con la vía Aztlán, en la colonia Tierra y Libertad, quienes observaron la puerta abierta de un vehículo pick up blanco sin caja con matrículas ED18095 y también vieron que unos pies estaban colgado del lado del piloto.Por lo que se acercaron ante el temor de que un ciudadano necesitara ayuda. Después de hablar con Arellano Cortez “corrieron” el número de serie del automotor y un radio operador les informó que contaba con reporte de robo de fecha 10 de agosto del presente año.Los municipales procedieron a la detención de Leobardo Arellano Cortez, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) a la jueza de Control en una diligencia realizada ayer en la séptima sala de los juzgados locales.La resolutora declaró legal la detención de Arellano Cortez, escuchó la formulación de cargos y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva luego de que la representante social le expuso que Leobardo tiene seis antecedentes penales por posesión de vehículo robado y por robo.Una de las causas que fue instruida a Arellano es la número 291/11, en la que ya fue sentenciado; otra es la 94/18 que se encuentra esperando sentencia y se le había permitido permanecer en libertad únicamente condicionado a que se presentara periódicamente a firmar y la 216/10 en la que también se dictó sentencia condenatoria, explicó la fiscal.El abogado defensor de Arellano dijo que el delito de posesión de vehículo robado no está catalogado como grave y por ello no lleva aparejada la cautelar de prisión preventiva y consideró que el informe presentado por la fiscal y relativo a los antecedentes penales no era un documento oficial porque no fue firmado por el titular de la oficina.Sin embargo, la jueza Meraz Mendoza señaló que existe el riesgo de que Arellano Cortez se sustraiga de la acción penal y eso representa un riesgo para la sociedad aunado a los antecedentes penales e indicó que el documento fue firmado por otro funcionario estatal por ausencia del titular de la oficina de Antecedentes Penales y es válido ya que lo signó otro funcionario en ejercicio de sus funciones.Al final de la diligencia Arellano Cortez, de unos 52 años, se dirigió a la juzgadora para decirle que hace unos días fue sometido a una cirugía en la que le detectaron cáncer de colón y tiene miedo de sufrir una infección porque en el área donde está preso hay muchos reos. Su abogado también pidió que se le de atención médica pues Leobardo presenta fuertes dolores y estaba por iniciar un tratamiento oncológico.Meraz Mendoza señaló que el detenido tiene derecho a la salud y le ordenó a la directiva del Cereso 3 de Ciudad Juárez que le proporcione la atención médica si es posible por parte de un oncólogo., que solicite el expediente clínico de Arellano al Hospital General para saber qué tratamiento le fue prescrito y que permita a los familiares introducir los medicamentos que él necesita.La audiencia de vinculación o no a proceso de Leobardo Arellano se programó para el próximo miércoles a las 09:30 horas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.