Caso 'Rafita': toman muestras de sangre y saliva a testigo

Ciudad Juárez— Muestras de sangre y saliva fueron tomadas en la Fiscalía al principal testigo en la investigación del homicidio del menor David Rafael Santillán Vargas, “Rafita”, comenta él mismo a El Diario durante una entrevista.“Roberto” (nombre ficticio) dice lo que sostuvo frente a los investigadores: haber visto el pasado lunes 13 de agosto a dos hombres –uno de ellos con pistola– que arrojaron el cuerpo del niño al baldío de la colonia en una camioneta Ford F-150 roja, de la cual describió las placas.Sin embargo, los agentes conocieron que el registro de esas matrículas está a nombre del vecino que vive frente a la casa de “Roberto”, y pertenecen a una pick up color blanca, asegurada la tarde del miércoles para análisis periciales.Los investigadores aseguraron que “Roberto” ha caído en varias contradicciones en su declaración ante el Ministerio Público, así que pudiera convertirse en el sospechoso número uno del caso, de acuerdo con una de las hipótesis de los investigadores del crimen ocurrido en la colonia Praderas del Pacífico, tentativamente el miércoles 8 de agosto.En la entrevista, esta persona reconoce que le tomaron muestras de sangre y saliva en la Fiscalía, aunque oficialmente sigue siendo un testigo.“Yo lo que vi es una camioneta Lobo color roja, con las placas que coinciden con el vecino; el ‘vato’ que se bajó metió al niño al llano, a las 5 de la mañana, 5:15, ellos venían de donde yo venía, ellos se parquearon y se bajaron a revisar con pistolas y con todo”, cuenta “Roberto”.Asegura que llamó minutos después a la Policía municipal para avisar de lo que fue testigo. “Ellos (los policías) vinieron y no hicieron nada y nosotros los vecinos fuimos a ver qué era; de hecho yo vi lo que aventó”, asegura.El testigo afirma en la entrevista que cuando los vecinos descubrieron el cuerpo echó a llorar porque “se le vinieron sentimientos”.Dijo que pasó nueve horas retenido en la Fiscalía, hacia donde agentes ministeriales se lo llevaron a declarar. “Me sacaron saliva, sangre y pruebas de las uñas para ver que yo no fui”.El pasado miércoles por la tarde elementos de la Agencia Estatal de Investigación catearon tanto el domicilio del vecino, dueño de la pick up asegurada, como la casa de “Roberto”. “Se metieron sin permiso, no sacaron nada”, comentó.Agregó que en la casa de su vecino de en frente “la troquita roja no estaba ahí el día que pasó eso”. Se le cuestiona más sobre las características de la camioneta roja que dijo haber visto en el baldío y respondió: “era Lobo caja California, placas (las sabe de memoria)... estampa 4 X4 color negra (sic)”.Describe a la persona “que bajó al niño” como moreno, barba cerrada y de pelo chino, chaparro. Y de la segunda persona que dijo le acompañaba, “Roberto” sólo comenta que traía pistola.Al final de la entrevista el testigo dijo que su deseo es que se haga justicia, “y que nos hagan el paro de tapar esa colonia”, dice en referencia al lugar donde fue encontrado el cuerpo de Rafita, “y que pongan una caseta aquí privada”.

