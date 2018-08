Escasea agua en alberca del Municipio

Ciudad Juárez— Pese a la alta demanda que ha tenido la alberca semiolímpica del Parque Central Oriente por la temporada vacacional, desde hace dos meses la instalación ha sufrido por la escasez de agua, al punto de solicitar pipas y hasta el apoyo del Cuerpo de Bomberos para abastecerse.Sarahí de los Santos, jefa de Instalaciones Deportivas Municipales, explicó que los servicios de agua y energía eléctrica son compartidos con el Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar (Cedefam), por lo que luego de que el líquido recorre todo el parque, la última toma es en la piscina y a veces no es suficiente.“Aproximadamente nos llevan una pipa diaria de agua para poder tener nosotros el servicio de la alberca, hay ocasiones que no nos atiende la Junta Municipal y Bomberos nos hace favor de llevar la pipa de agua”, mencionó.Usuarios también reportaron el mal manejo de los químicos para el espacio donde cientos de personas acuden a clases.De los Santos resaltó que todos los empleados están certificados por parte de Protección Civil y que los químicos son pastillas de cloro que permanecen en los filtros, además del cloro granulado que hace su función toda la noche una vez que se cierra la alberca.Debido a la escasez de agua los directivos pidieron a los usuarios que regresaran en dos semanas, cuando la afluencia fuera menor y así contar con mayor recurso para dar el servicio.“Se les hizo el ofrecimiento de que dejaran de llevar a los niños y nosotros le retomábamos las fechas posteriormente, dado que ahorita nosotros tenemos el doble de gente en la instalación porque tenemos cursos intensivos de verano”, dijo.Por dicha problemática, resaltó que actualmente se espera un proyecto de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para independizar el suministro de la alberca.“Otra opción es volver a cambiar la tubería como la teníamos antes y que el suministro de agua nos sea suficiente para todas las albercas, la primer opción es surtir por medio de las pipas, pero realmente no es una solución viable, es un problema que no es solamente en la alberca sino en la zona residencial”, señaló Marcela Silva, administradora.También destacó que con los usuarios se trabaja intensamente sobre la cultura y ahorro del agua, se insiste en no desperdiciarla.Son cerca de 600 usuarios los que acuden desde las 7:00 de la mañana a las 9:30 de la noche todos los días y se paga una cuota de 350 pesos mensuales y 100 para la inscripción anual.

