Operativos toman por sorpresa a residentes

Ciudad Juárez— Habitantes y vecinos de los fraccionamientos donde fueron aprehendidos tres presuntos líderes del grupo “La Línea” la madrugada del miércoles indicaron que desconocían por completo que ahí habitaran personas que se dedicaban a actividades ilegales y que nunca notaron algo anormal en los sectores.Durante un recorrido hecho ayer en esas unidades habitacionales por El Diario, se apreció el movimiento cotidiano de los residentes, aunque en el fraccionamiento Villas del Solar, el lugar donde fue detenido Julio César Olivas Torres “El Sexto”, el acceso estaba obstruido por trafitambos y conos anaranjados.Aunque personas que hacían labores en el sitio dijeron que estaban ahí por las obras que se llevan a cabo en un lado del fraccionamiento, que se ubica sobre la avenida Ejército Nacional, los automovilistas que intentaban entrar enfrentaron dificultades para hacerlo.Por la zona de la unidad habitacional Brescia, donde fue atrapado Enrique Elier Quezada Enríquez, alias “El Kely”, se observaron unidades tipo pickup de color blanco con luces rojas y azules, como las que utilizan los vehículos de la Policía, circulando a velocidades por encima del límite establecido.“Han estado entrando y saliendo, pero no sabemos qué hacen”, comentó brevemente el trabajador de una obra contigua al lugar.César Marlon Reyes Morales, quien fue identificado por las autoridades federales como operador financiero y logístico de ese grupo, fue detenido en su vivienda del fraccionamiento Moretto.Esas tres unidades habitacionales se encuentran ubicadas en el oriente de la ciudad, Villas del Solar sobre la avenida Ejército Nacional, entre Paseo de la Victoria y Francisco Villarreal Torres.El fraccionamiento Brescia está en la calle Pascual Ortiz Rubio, al norte de Valle del Sol en el sector de Sendero, mientras que Moretto se encuentra entre Calzada del Río y Juan Pablo II, hacia el oriente de la Antonio J. Bermúdez.Los tres tienen acceso controlado con caseta de vigilancia, donde permanecen guardias de seguridad privada.Para entrar, los residentes deben estar registrados, contar con un engomado o una tarjeta que les da acceso a los sitios, mientras que las visitas deben registrarse con los vigilantes, se pudo observar en el recorrido que se realizó ayer.Habitantes de esos sitios intercambiaron sólo algunas palabras al momento de buscar entrevistarlos, todos coincidieron en que no se dieron cuenta que esas personas habitaban en el sitio y que fue una sorpresa encontrarse con policías y soldados en las calles de su sector.Los guardias de seguridad declinaron realizar cualquier comentario sobre lo que ocurrió la madrugada del miércoles.Trabajadores de distintos sitios ubicados en el área de la calle Valle del Sol indicaron que no observaron algo sospechoso en días anteriores, sólo la presencia de la Policía y de los militares los tomó por sorpresa la mañana de antier.“Apenas ayer (miércoles) que se vieron los policías federales, nunca se había visto tanto movimiento”, comentó uno de los entrevistados, quien se cuidaba para que nadie lo viera o escuchara hablando de la detención de uno de los vecinos del fraccionamiento Brescia.

