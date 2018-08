Anuncian organizaciones salida del Sipinna

Ciudad Juárez.- Las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA) el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, A.C. (CFIC), pertenecientes a la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil, anunciaron esta mañana su salida como integrantes del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) a nivel municipal.Blanca Navarrete García, directora de DHIA, y Silvia Aguirre Lomelí, directora de CFIC, manifestaron que no se prestarán a simulaciones y después de varios meses en los que el alcalde Armando Cabada no ha convocado a reunión a los integrantes del Sistema, decidieron retirarse.“Han pasado 18 meses y el Sippina no ha sesionado, tenemos desde febrero del 2017 que el presidente municipal no ha convocado a sesión, ni lo hemos visto, las pocas reuniones han sido informales”, denunció Navarrete García.Ambas directivas forman parte de las organizaciones de la sociedad civil más activas a favor de la infancia y grupos vulnerables; ambas han expuesto que la ciudad debe contar con un Sipinna funcional y con recursos, lo que actualmente carece por la falta de compromiso gubernamental.Esta fragmentación sucede cuando la sociedad fronteriza es testigo del asesinato de un niño de 6 años, quien estaba bajo el cuidado de su abuela y de la desaparición de un adolescente. Escenarios que muestran la urgencia de políticas públicas integrales y que en la actual administración municipal no fueron consolidadas, dijo Navarrete García.La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) determina la creación del Sipinna en los tres niveles de gobierno.Entre las principales atribuciones que tiene destaca el generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos, dice la ley.En febrero de 2017 fue conformado el Sipinna municipal que integró a académicos y a representantes de las organizaciones de la sociedad civil que atendieron la convocatoria de la autoridad municipal; sin embargo, nació sin reglamento ni recursos, explica Navarrete García.Érika Espinoza Medrano, actual secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), recién retoma el cargo, tras culminar el proceso electoral en el que participó sin notificar oficialmente a los integrantes del Sipinna, agregó Navarrete.Hasta hoy, expuso, el objetivo es generar programas de protección y prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes y no se ha alcanzado el objetivo.“La administración anterior avanzó algunas cuestiones como la publicación del Reglamento, el acto protocolario se hizo en febrero del 2017 y nace sin presupuesto y sigue sin presupuesto”, aseguró.En diciembre pasado, cuando se analizaba en comisiones y luego en Cabildo el tema del presupuesto, que se presenta de manera desglosada por área, nos llamó la atención que la Secretaría del Ayuntamiento no incluye a Sippina en su presupuesto, hicimos el cuestionamiento a Roberto Rentería Manqueros y nos dijo que la secretaria ejecutiva no entregó el PROAA (Programa Administrativo Anual), explicó Navarrete García.Dijo que intentaron subsanar el error y se hizo un programa muy rápido para el que solicitaron dos millones de pesos, que pudieran asignar quitando recursos a otras áreas, sin embargo, ante la falta de reuniones e integración real de se carecen de diagnósticos para conocer las necesidades la población.Han pasado 18 meses y el Sippina no ha sesionado, tenemos desde febrero del 2017 que el presidente municipal no ha convocado ni lo hemos visto, las pocas reuniones son informales, sostuvo la activista social. [email protected] redaccion.diario.com.mx