Ciudad Juárez— Con el impacto que el debate sobre la legalización del aborto ha tenido en diversas partes del mundo como Irlanda y recientemente Argentina, un grupo de mujeres juarenses busca apoyar una campaña de rechazo bajo el lema “Salvemos las dos vidas, vistamos de celeste”, que busca hacer el contrapeso a un “efecto cascada” que se espera llegue al país.“Buscamos que se salva-proteja ambas vidas, tanto la de la madre como la del bebé que viene en camino”, expuso Dana de Luna, integrante del grupo de profesionistas cristianas.Mencionó que la primera manifestación contra el aborto será portar pañoletas color celeste como parte de un accesorio en la vestimenta de todos los días, esto en apoyo al movimiento provida y en el contraste de los pañuelos verdes con leyendas a favor que se hicieron en Argentina.“Aquí la intención es que se tenga esa distinción, el azul celeste porque estamos apoyando a nuestros hermanos de Argentina y que cada una de esas leyendas hagan ver que queremos salvar las dos vidas”, expresó ayer De Luna.La entrevistada comentó que la intención es hacer ver que hay muchas personas que no consideran al aborto como una solución y no todos quieren luchar por un aborto seguro.Finalmente, señaló que un problema no se soluciona con otro problema, “un aborto es un asesinato, es una mentira que es una interrupción, porque cuando tú interrumpes algo es porque vas a continuar donde ya te quedaste y en un embarazo no vas a interrumpir a los tres meses y luego vas a continuar con el cuarto mes y la vida que inicia desde su concepción, debe defenderse en todas sus etapas hasta la muerte, por la propia dignidad”.Para adquirir una pañoleta, informó que se puede acudir a las oficinas del periódico Presencia ubicadas en la calle Perú 480 y Hermanos Escobar en la colonia Partido Romero, a cambio de una donación voluntaria para la creación de más pañuelos.La única condición para otorgar un pañuelo, es que sea utilizado todos los días.De Luna expuso que es a creatividad de cada persona la manera de portarlo, pero su uso debe ser constante y no adquirirlo para tenerlo guardado.

