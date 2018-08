Comercio no puede con ambulantes en el Centro

Ciudad Juárez— En la zona Centro de la ciudad hay 700 vendedores ambulantes tolerados, sin permiso de la Dirección de Regulación Comercial; algunos tienen años trabajando ahí, como por ejemplo en la calle La Paz, afirmó el titular de la dependencia, Leonel Armando Ortega Casas.Otros más se encuentran alrededor de los mercados Reforma y Cuauhtémoc, así como en el área peatonal de la avenida 16 de Septiembre y Juárez, en la calle Vicente Guerrero y todo alrededor del Centro, aseguró.“Hay varios comerciantes en esa zona, hay comerciantes que tienen toda una vida ejerciendo el comercio ahí de forma informal en toda esa zona”, declaró.Dijo que en el área peatonal de la 16 de Septiembre se instalan de 10 hasta 30 ambulantes, según el día, y van constantemente los inspectores a retirarlos pero se vuelven a instalar.Los ambulantes son de todo tipo, desde artesanos hasta los que venden dulces, alimentos, frutas y verduras, e incluso ropa usada.“Tenemos una problemática muy grande alrededor del Centro, de la venta de ropa seminueva”, mencionó el funcionario.Ortega dijo que existe un plan para reubicarlos, pero ese proyecto se pondría en marcha en la siguiente administración.Explicó que los ambulantes son tolerados porque no cuentan con ningún permiso de la dependencia, “pero que tienen años ejerciendo el comercio, los 700, casi la mayoría son tolerados”.Ortega dijo que no se les puede otorgar licencia de la Dirección de Regulación Comercial porque están en la vía pública, y para obtenerla uno de los requisitos es que tengan la anuencia de los vecinos del lugar donde desean trabajar.En el caso que se quieran instalar en el exterior de una escuela o en un parque tienen que contar con el consentimiento de los encargados del plantel educativo o de la Dirección de Parques y Jardines, según sea la situación.“En algunas ocasiones (los inspectores) los quitan de algunas zonas, cuando están obstruyendo totalmente las vialidades tenemos que intervenir, y ahora tenemos que solicitar auxilio de la fuerza pública para que nos acompañe para no llegar a un problema mayor”, mencionó.Ortega Casas dijo que a quienes sí se permite que se instalen en el primer cuadro para vender sus productos es a los artesanos.“En ocasiones vienen grupos de artesanos de comunidades indígenas y nos solicitan nuestro apoyo para ejercer el comercio en el Centro. A los artesanos les damos oportunidad durante algunos días”, comentó.El director de Regulación Comercial expuso que en la zona peatonal de la 16 de Septiembre los días que más se instalan son los fines de semana, y hay ocasiones que un solo ambulante es retirado más de una vez en un solo día. “Llega el momento que tenemos que decomisar hasta las llantas del carrito”, expuso.Anotó que también se multa a quienes se ponen a vender sin permiso con montos de 100 a 300 pesos, y en el caso de reincidencia se dialoga con ellos, porque dijo que la dependencia no es recaudatoria. “Hablamos con ellos primero, en ocasiones también llega muy lastimada la gente, y lo que hacemos es que hablamos con ellos”, externó.Dijo que la dependencia tiene 19 inspectores para vigilar todo el comercio formal e informal de la ciudad, y por ello no puede haber fijos en el Centro, porque son muy pocos para todo el trabajo que tienen. (Araly Castañón / El Diario)

