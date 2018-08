Ciudad Juárez— Los homicidios ocurridos en los últimos meses en la ciudad tras la ruptura en la pandilla Barrio Azteca no son atribuibles a “El Sexto”, operador de la organización delictiva La Línea, dijo ayer el fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava López.Julio César Olivas Torres, “El Sexto” fue detenido el miércoles y en el anuncio de su aprehensión el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que era el principal generador de violencia en Juárez.Nava afirmó que según la información con que cuenta la Fiscalía estatal sobre Olivas, Ciudad Juárez no era su centro de operaciones.Agregó que el ahora detenido tenía presencia en los municipios serranos de la entidad como Guerrero, Namiquipa, Cuauhtémoc y Rubio, en la Zona Occidente.El funcionario dijo que no se tenían informes de que “El Sexto”, quien formaba parte de la estructura criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, tuviera residencia en esta localidad.Indicó que no se presume que tras la aprehensión se genere más violencia en esta ciudad, toda vez que la que prevalece es en el contexto de la ruptura en la pandilla Barrio Azteca, donde se están dando reacomodos.Según los análisis de la dependencia ministerial, quien pudo haber tenido presencia –mas no operatividad– en la región del Valle de Juárez es César Marlon Reyes Morales, detenido junto con Olivas.El fiscal comentó que este último, a quien se le consideró como operador financiero de “La Línea” por el gabinete de Seguridad, no formaba parte de la estructura delictiva que opera en el Valle de Juárez ni en esta ciudad, pero pudo haber tenido algunos vínculos.La información que ofreció el Gobierno federal es que Olivas Torres fue quien sustituyó en la estructura de La Línea a Arturo Quintana, alias “El 80”, detenido el pasado 17 de mayo por el Ejército.Quintana era quien controlaba la parte occidente del estado de Chihuahua para La Línea en el trasiego de drogas, por lo que la Fiscalía ubicaba a “El Sexto” en esas regiones y no en Ciudad Juárez, de acuerdo con el fiscal de la Zona Norte.

