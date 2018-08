Con azulejos agujerados, sucios, hundidos y hasta sobresalidos es como se encuentra el monumento a la Revolución Mexicana, ubicado en el bulevar Norzagaray.Inaugurado el 8 de mayo de 2011, ahora la obra con la leyenda “Ciudad Juárez, Chihuahua: lugar donde triunfó la Revolución Mexicana”, está en el abandono, pues además de que las huellas de vandalismo se dejan ver, la falta de mantenimiento en el área lo hace lucir como una zona desierta.En el suelo hay hierbas, piedras y pintura con la que se dio mantenimiento a una de las paredes de la obra que ya no cuenta con azulejo alguno, en tanto que en la parte trasera del mismo se observan marcas de grafiti que fue borrado pero aún puede apreciarse.En cada esquina para unir unos azulejos con otros, hay huachas con tornillo y se puede ver el derrame de lo que parece ser pegamento para que estuvieran adheridos a la pared.Por debajo de uno de los rostros que conforman el monumento se nota la ausencia de dos piezas de azulejo, espacio que no ha sido sustituido con dicho material o siquiera pintadoDe acuerdo con archivos periodísticos Miguel Ángel Mendoza Rangel, director del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), dio a conocer que este año se solicitó un presupuesto para mantenimiento de los 154 monumentos de la ciudad por 726 mil pesos, pero no fue aprobado.El funcionario informó que únicamente se invirtieron 95 mil pesos en lugares donde durante este 2018 se han llevado a cabo ceremonias cívicas por aniversario, con recursos de la descentralizada; sin embargo, reiteró que el Instituto no tiene la capacidad para atender estos espacios en la ciudad.Desde hace seis años el Municipio, a través de la Dirección de Educación y Cultura, puso en marcha el programa “adopta un monumento”, en el que hasta la fecha participan cerca de 35 empresarios e instituciones que se encargan de mantener las piezas en buen estado bajo la asesoría del Ipacult.A pesar del esfuerzo, explicó que es una problemática en la que también influye la ciudadanía, pues luego de ser pintados, de inmediato son grafiteados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.