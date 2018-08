PAN y Morena, obligados a tejer alianzas con 'minipartidos'

Ciudad Juárez— El PAN y Morena deberán negociar alianzas con el PRI y los minipartidos para sacar los asuntos de mayor relevancia en la próxima legislatura.Aunque tiene un diputado más que el blanquiazul, los 14 votos que asegura el partido de Andrés Manuel López Obrador de la mano del PT y PES en el Congreso del Estado no le alcanzan para sacar adelante modificaciones constitucionales ni nombramientos.Lo mismo para el PAN, que en alianza con Movimiento Ciudadano suma 13 posiciones.Para aprobar asuntos de esa naturaleza, ambos necesitan mayoría calificada, que se alcanza con las dos terceras partes del Congreso.Eso significa que van a tener que recurrir al Revolucionario Institucional, o a alguno de los otros, el Partido Verde (PVEM) y Nueva Alianza (PNA), que tienen menor representación en esa sede.Por una parte, Morena logró obtener cinco diputaciones por la vía de mayoría relativa, mientras que el Partido Encuentro Social (PES) ganó cuatro escaños, y el Partido del Trabajo (PT), dos. Los tres llegaron en alianza a esas posiciones.En cambio el PAN ganó nueve y Movimiento Ciudadano –con el que conformó la coalición Por Chihuahua al Frente– dos. A ello se le suman los dos diputados plurinominales que fueron asignados al blanquiazul el miércoles, con los que llegan a 13.Hay que mencionar que los diputados de la actual legislatura dejan más de 300 asuntos pendientes relacionados con cuentas públicas e iniciativas, de acuerdo con las estadísticas parlamentarias del Congreso del Estado.Aunque el Instituto Estatal Electoral (IEE) terminó ya con la tarea de asignación de diputados plurinominales, los partidos políticos PRI y Morena todavía no definen a sus coordinadores de bancada y por lo tanto, tampoco la agenda particular que van a seguir en la siguiente legislatura.Por una parte Morena aseguró que no tiene prisa. El dirigente del instituto político, Martín Chaparro, dijo la semana pasada que la tardanza del IEE en iniciar el proceso de repartición de ‘pluris’ les estaba haciendo “mella”, porque por ello no avanzaban en la definición de su agenda legislativa.Ayer comentó que no tienen prisa y seguramente convocarán a los diputados electos a una reunión la semana entrante, después del congreso nacional que tendrá Morena el domingo en la Ciudad de México.Mientras que el líder estatal del PRI, Omar Bazán Flores, comentó que no definirán esos dos aspectos hasta que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) resuelva la impugnación que presentarán a la repartición de los diputados plurinominales que presentarán en los próximos días.

