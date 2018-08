Enfrentan novatos alto nivel de estrés

Ciudad Juárez— El ingreso a clases por primera vez, en cualquier nivel escolar, puede desencadenar episodios de estrés, temor y preocupación en niños y adolescentes, advirtieron profesionales de la salud.Mariana Salcido Gándara, coordinadora del programa de Salud Mental en la Jurisdicción Sanitaria II, dijo que durante este período, uno de los hechos más característicos que envuelven a estas experiencias es la ansiedad por temor a lo desconocido.De acuerdo con la responsable del programa, esta situación puede prolongarse a lo largo de unas dos semanas, en lo que se acostumbran al nuevo entorno.Salcido Gándara señaló que si pasa este lapso y el estrés no desaparece, los padres y madres deben averiguar la raíz de la angustia sin retirar a los menores de la escuela.En este contexto, dijo que otra recomendación es organizar la jornada desde un día antes con el fin de prever los tiempos y no generar más estrés.Indicó que los adultos pueden contagiar las sensaciones de preocupación, por lo que llamó a prever los horarios de sueño y de despertarse para evitar contratiempos.Salir de casa con tiempo suficiente para no ir con prisas también ayuda a que el día comience con relativa tranquilidad; mejora el estado de ánimo, todo lo contrario ocurre si comienzan el día llegando tarde a clases.“El estrés tiene que saberse manejar por los padres de familia, quienes deben apoyar a sus hijos para que sea menor”, consideró a su vez José Refugio Salazar Montes, presidente del Colegio de Psicólogos de Chihuahua en Ciudad Juárez.Desde el punto de vista del psicólogo, lo más importante es dialogar con los menores para informarles acerca de que ingresar a un nuevo ciclo escolar es sólo un cambio momentáneo.“Deben platicarles no de un cambio drástico, sino de una mejora en la sociabilidad donde van a conocer nuevos amigos y otra perspectiva escolar; eso les puede ayudar mucho”, indicó.• Temor a lo desconocido• Les cuesta trabajo adaptarse• Afecta su situaciónemocional• Cambia su estado de ánimo• Presentan poco entusiasmo• Batallan para levantarse y estar listos• Salir con tiempo de casa• Evitar llegar tarde a clases• Que no vean estrés en los padres

