Ciudad Juárez— La imposibilidad de perforar la avenida Plutarco Elías Calles mantiene paralizada la ciclorruta universitaria, que acumula ya un retraso de poco más de dos semanas y ha sido objeto de rechazo desde los comerciantes aledaños a ella.Andrés Carbajal Casas, subsecretario de Obras Públicas de la Frontera del Gobierno del Estado, dio a conocer que la dependencia está a la espera de que la empresa constructora, la misma que ejecutó el Plan de Movilidad Urbana (PMU), entregue una solución.Lo anterior, en virtud de que, dijo, no se pueden hacer agujeros en el suelo para poner las barreras sobre esa vialidad.“Definitivamente lleva un retraso, imputable, insisto, a otras áreas involucradas en esto”, afirmó el funcionario. “Nosotros hacemos en donde podemos. Pero vamos a dar un avance con algunas alternativas correctoras”.De acuerdo con Carbajal Casas, la obra debe estar en funcionamiento a más tardar el lunes 1 de octubre del año en curso.“Ha habido algunos compromisos que tiene previamente establecidos el Municipio y que se ignoraron por alguna de las áreas involucradas en la obra en el proyecto y no pudimos hacer algunas cosas en el piso de la Plutarco porque es intocable”, dijo.Según el subsecretario, otro obstáculo que tiene detenida la obra son algunas disposiciones de la Dirección de Parques y Jardines respecto al camellón de la avenida Heroico Colegio Militar, en lo que será la parte norte de la ciclorruta.La ejecución del proyecto inició a principios de julio y, aun cuando Obras Públicas anunció que terminaría el 27 de julio, el camino está hoy incompleto y sin señalamientos.En este contexto, automovilistas ignoran la ciclorruta y estacionan ahí sus vehículos, mientras que comerciantes se quejan de que es “un estorbo”.En días pasados, comerciantes que despachan en negocios ubicados sobre la avenida Henry Dunant aseguraron que estas obras les perjudican debido a que sus clientes no encuentran dónde dejar los vehículos.Por lo anterior, dijeron, han percibido una disminución de sus ventas, situación que señalan injusta debido a que, argumentan, operan en el marco de la legalidad y pagan sus correspondientes impuestos.

