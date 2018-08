Exoneran a sospechoso de homicidio

Ciudad Juárez—El único detenido como presunto responsable del asesinato ocurrido en el exterior del restaurante “Al Chile” en febrero del 2017, fue absuelto por un Tribunal de Enjuiciamiento al determinar que el Ministerio Público (MP) no acreditó su participación.La noche del martes pasado Manuel Ordóñez Montellano quedó en libertad.El MP había establecido que Ordóñez Montellano era coautor del asesinato de Carlos Hinojos Romano y las lesiones ocasionadas a Jaime Alejandro Medina y presentó a tres testigos que dijeron al tribunal que Ordóñez sostuvo a la víctima mortal para que un hombre apodado “El Pelón” lo apuñalara.Pero esos testimonios se consideraron insuficientes pues no se confirman con el reporte de criminalística forense respecto a las lesiones sufridas por la víctima mortal; la víctima que sobrevivió no pudo establecer qué conducta realizó el ahora exonerado y tampoco se probó que Ordóñez y “El Pelón” hubieran acordado atacar a las víctimas.En la acusación formulada por el MP en contra de Manuel Ordóñez se señaló que alrededor de las 00:30 horas del 2 de febrero del 2017 afuera del negocio denominado “Al Chile”, ubicado en la Plaza Nogales con domicilio en avenida Plutarco Elías Calles y 21 de Marzo, varias personas, entre ellas Ordóñez, Carlos Hinojosa Romano, Jaime Alejandro Medina y Oscar Omar de iniciales H.R., iniciaron una riña en la que el ahora exonerado y la víctima mortal se liaron a golpes y Ordóñez logró someterlo.El MP señaló que Ordóñez tiró a la víctima mortal de espaldas al suelo y se subió arriba de él, momento que presuntamente aprovechó “El Pelón” para causarle varias lesiones con un cuchillo, entre éstas una herida en el cuello que le provocó la muerte cuando era trasladado a recibir asistencia médica.La causa del deceso de Carlos Hinojosa fue asfixia por obstrucción de la vía aérea con sangre, es decir, se ahogó con el líquido. Mientras que el sobreviviente, Jaime Alejandro Medina, sufrió una herida punzocortante en la región dorso lumbar izquierda con un hematoma retroperitoneal y una apendicitis aguda, así como una lesión en el colon derecho.La mamá y el hermano de la víctima mortal declararon ante el Tribunal de Enjuiciamiento; señalaron que Manuel Ordóñez sujetó a su familiar para que “El Pelón” lo apuñalara. Pero el lesionado, Jaime Alejandro, no supo decir cuál fue la participación del ahora exonerado.Aunado a que la víctima mortal recibió cinco lesiones, dos por la espalda y los testigos dijeron que Ordóñez tenía a Carlos tirado con la espalda hacía el piso, sujetándolo para que “El Pelón” lo agrediera, lo que no concuerda con las heridas presentadas por la víctima mortal.“Lo que genera duda al Tribunal en cuanto a la participación de Manuel Ordóñez Montellano en los delitos que se le atribuyen y en estas circunstancias atendiendo al contenido del Artículo 402 párrafo III del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en el sentido de que nadie podrá ser condenado por algún delito sino cuando el Tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente hubiere cometido el hecho punible”, señaló el Tribunal integrado por las juezas Evangelina Zúñiga Ortiz, Emma Terán Murillo y Aída Vázquez Arreola.El próximo martes el Tribunal dará lectura a la sentencia.

