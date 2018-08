Respaldan a director de Transporte ante denuncia

Ciudad Juárez— La denuncia interpuesta por concesionarios pertenecientes a la ruta Permisionarios Unidos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no afectará directamente la actividad de Mario Echánove como titular interino de la oficina de Transporte, aseguró Mario Dena, subsecretario de Gobierno estatal.A decir de Adolfo Castro, primer visitador de la CEDH, los quejosos interpusieron una denuncia en dicha comisión referente a que, dijeron, les pretenden quitar sus concesiones y no se les está facilitando la obtención de placas para sus unidades.“Van a venir a ampliarla (la denuncia). Pusieron la queja y la van a ampliar hoy. No me dijeron (los transportistas) a qué hora venían porque tenían una junta, pero vendrán para acá. Los voy a esperar para saber de qué la van a ampliar”, mencionó Castro.Lo anterior se derivó porque durante la tarde del martes, los transportistas Erasmo Aguilar y su hijo acudieron a las oficinas de Transporte ubicadas sobre el Eje Vial Juan Gabriel para solicitar una audiencia con Echánove, quien encabeza transporte.No obstante, los concesionarios insistieron provocando la molestia del director, quien llamó a policías estatales para que los arrestaran por faltas administrativas. Luego de que pagaron su multa, los transportistas acudieron a la CEDH para interponer la ya mencionada denuncia.Por su parte, el subsecretario de Gobierno refirió que ellos no vieron ningún abuso de parte del funcionario de Transporte en la situación, donde mencionó, los transportistas tuvieron comportamientos inapropiados también hacia las trabajadoras de la oficina.

