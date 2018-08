Ciudad Juárez— El regreso a clases de 15 mil estudiantes del Sistema de Colegios de Bachilleres en Chihuahua (Cobach) aumentó de forma considerable el número de vehículos en las calles durante las horas pico, aunque no se reportaron incidentes graves durante la jornada de ayer.Una ceremonia para iniciar actividades fue realizada por las autoridades educativas en las instalaciones del plantel 5, ubicado sobre la avenida Valentín Fuentes y Pedro Rosales de León, en el fraccionamiento Villahermosa.Desde las 06:00 horas personal de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) comenzó un operativo de vigilancia en zonas escolares donde se registran conflictos viales, como en el plantel 5, en el 6 de la calle Faraday del parque industrial Antonio J. Bermúdez, así como en el 19 de la avenida Universidad y Heroico Colegio Militar.El director operativo de la dependencia, Rafael González Corral, informó que la corporación modificó los esquemas operativos para brindar seguridad también a los alumnos de secundaria y primaria que regresarán a clases a partir del próximo lunes.Hasta ayer por la tarde no se reportaron incidentes graves en torno al regreso a clases de los preparatorianos, pero las autoridades recomendaron a los automovilistas que observen todas las instrucciones de los señalamientos viales y que manejen a la defensiva, sobre todo cuidando a los peatones.Autoridades del Cobach informaron que ayer iniciaron el semestre agosto-diciembre poco más de 15 mil estudiantes que acuden a los siete institutos que tiene el sistema de preparatoria.A través de un comunicado se dio a conocer que en la Zona Norte se recibieron 7 mil 400 alumnos para el primer semestre.Indicaron que para los adolescentes que no aparecieron en las listas de nuevo ingreso existe la opción del Sistema de Enseñanza Abierta del Colegio de Bachilleres para concluir sus estudios de preparatoria.En el escrito se informa que durante el presente ciclo se conmemorará el 45 aniversario de la fundación del Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua, para lo cual se realizarán diferentes eventos en todos los planteles instalados aquí.

