Registran pozos de la JMAS casi mil apagones en 3 meses

Ciudad Juárez— Los apagones eléctricos en pozos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) han persistido a pesar de que la descentralizada se ha mantenido en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para intentar disminuirlos.Según el área de Control Operacional de la JMAS, durante mayo se presentaron 27 fallas; 553 en junio y 322 en el transcurso del mes pasado dejando un total de 884 apagones hasta julio. No obstante, las cifras más actualizadas, proporcionadas por Corazón Díaz, vocera de la Junta, indican que desde el 31 de mayo hasta el 14 de agosto se han generado 988, por lo que en un mes se presentaron 144 apagones más.Sin éxito, en repetidas ocasiones, se ha buscado a Jorge Domínguez para cuestionarlo al respecto. No obstante, cuando se le ha pretendido entrevistar ha referido estar ocupado en reuniones. A su vez, se ha buscado la versión de la CFE pero no se logra una respuesta concreta. Mientras eso sucede, colonias al poniente y surponiente tienen problemas con el abastecimiento de agua.“Es algo que está fuera de nuestro alcance resolver de raíz. Sin embargo, lo que se está haciendo es tener acercamientos con la Comisión Federal de Electricidad, mostrándole los registros donde con mayor incidencia se dan estos apagones”, mencionó el subsecretario de gobierno Mario Dena durante una rueda de prensa sucedida el 25 de junio.El Diario intentó contacar a Dena, sin embargo, las llamadas fueron enviadas al buzón de voz en la ya mencionada rueda de prensa refirió que estas fallas eléctricas han afectado a las colonias de toda la ciudad, y que “cualquier acción que se haya tomado, es insuficiente para evitar los apagones”.

