Ciudad Juárez— Del 100 por ciento de fronterizos jóvenes que asisten a las ferias del empleo realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, únicamente el 20 por ciento logra obtener un puesto formal, dio a conocer Ivette Margarita Ortega Ibarra, coordinadora de la Unidad Regional Juárez del Servicio Estatal de Empleo Chihuahua (Urjseec).A su vez, Ortega Ibarra comentó que la Urjseec no tiene datos de cuántos jóvenes existen en esta ciudad. Por lo anterior, fue cuestionada sobre cómo pueden medir si han tenido efectividad las ferias del empleo que realizan.“Todo nuestro trabajo se registra. Tanto las personas que están interesadas como las personas que asisten, y también posterior a la feria, nosotros hacemos una retroalimentación con las empresas para saber quiénes contrataron”, mencionó la coordinadora.“De la feria anterior fueron aproximadamente 648 personas y se colocaron 120 después de la retroalimentación. Entonces, estamos manteniendo un 20 por ciento de colocación. Muchos de los comentarios son de que no fue lo que ellos esperaron o por ejemplo que no cumplían con los requisitos”, agregó.A su vez, según Víctor Martínez, coordinador de vinculación de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, en la ciudad existe un aproximado de 240 mil jóvenes juarenses de los cuales, a través de estos programas, se logra llegar únicamente a 3 mil 600.Lo anterior en un contexto donde el próximo miércoles se pretende realizar otra feria del empleo a la que la Federación destinó únicamente 20 mil pesos para su realización. La misma, refirió, pudiera entorpecerse por la violencia.“Se nos ha complicado ahorita (abordar a más jóvenes) por los altos índices de violencia que se han presentado porque a lo mejor los jóvenes ya no salen a las calles. Nos hemos visto en la necesidad de buscar otras formas de reclutar porque en la calle, donde antes encontrábamos a los jóvenes, en los parques, ahorita no estamos encontrando”, comentó Martínez.

