Exigen poner fin a descuento sindical

Ciudad Juárez— Pensionados y jubilados adscritos a la sección 42 se manifestaron ayer en las instalaciones de Pensiones Civiles del Estado, para exigir la suspensión inmediata de la retención que cada quincena se realiza por concepto de cuota sindical y la devolución del monto que el Instituto ha descontado, pues argumentan es un cobro ilegal.Conrado Cortés, líder del grupo Maestros en Movimiento, expuso que dicha petición tiene fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1631 al 1634 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, donde se establece que tales cuotas deben desaparecer al adquirir el estatus como jubilados y pensionados.Además puntualizó que entre las exigencias se busca un trato similar al de la ciudad de Chihuahua, esto en relación con la falta de medicamentos y especialistas, la escasa cantidad de ventanillas y la necesidad de un análisis a la infraestructura del edificio.Cortés destacó que también se tiene el cuestionamiento del por qué no continuó el seguimiento de los funcionarios que “saquearon” Pensiones, y señaló “queremos que se haga una investigación, ¿por qué razón dejaron a Pensiones así quebrado por completo? Y el problema es que escasearon mucho los medicamentos, ahora nos dicen que ya están bien pero hay muchos genéricos”.En cuanto a los medicamentos, los jubilados exigen una lista de los genéricos, ya que no es el mismo funcionamiento y un gran número de maestros tienen problemas de salud por los cambios, mencionó Cortés, y resaltó que en ocasiones, cuando no se tiene la medicina, se les envía a otras farmacias y no tienen cómo trasladarse.Mencionó que se ha expuesto la necesidad de una clínica por el área de Zaragoza, ya que gran parte de la población de jubilados se concentra allá y el transporte es muy complicado en los poblados.“Queremos que Pensiones Civiles del Estado sea más independiente de Chihuahua y tenga más capacidad”, dijo.Finalmente dio a conocer que el siguiente paso será acudir a la Dirección de Protección Civil para solicitar la revisión del edificio, por el temor de fallas en la infraestructura por el deterioro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.