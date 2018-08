'Llevan niños pequeños cicatrices de adultos'

Ciudad Juárez— Los hechos violentos que han costado la vida de niños es tema de reflexión para agrupaciones civiles defensoras de los menores de edad. Mardia Astorga García, presidenta de la asociación Rosas Mexicanas, habló sobre la situación que considera un robo de inocencia alarmante, ya que no sólo muchos han vivido agresiones sexuales y violencia física, sino que han aprendido a agredir. “Es parte de una escala de violencia en la que se aprende de lo que hay alrededor”, dijo.“Nos enfrentamos con esa situación, niños pequeños con cicatrices de adultos”, señaló la dirigente de la agrupación que ayuda a sanar a la población infantil víctima de la violencia.“Estamos hablando que la violencia ha escalado a otros niveles, el ser humano se ha perdido, entonces es cierto, ya la modalidad del homicidio no es simple, es algo complejo; ya son patologías, primero secuestros, luego el desarrollo de otra agresividad, violencia y al final ciegan la vida de un niño. La sociedad pierde un ser humano que pudo haber modificado la historia de la comunidad”, dijo.Astorga expuso que se debe tener especial atención en los focos rojos que indican que los menores son víctimas, estos empiezan en la conducta, golpes en el cuerpo, lenguaje, aumento de pesadillas, dificultades para dormir, conducta retraída, ansiedad, miedo a quedarse solo y conocimiento de temas sexuales.“El agresor por lo regular es gente conocida, gente que tiene el concepto que el niño es propiedad del adulto y no es así, los derechos humanos de los niños debe ser una información vital”, expuso.También destacó que es importante preguntarse ¿cuál es el mensaje que se le da al delincuente? Si estamos presentes, si los niños están a la vista, si alguien los va a sancionar o van a pagar ese delito.“Ahora está habiendo la connotación de que pudiera existir un asesino serial que desaparece a un niño próximo a su cumpleaños; las modalidades son muy parecidas y hay un llamado a las autoridades, la pericia, la capacidad, todo el esfuerzo para que este tipo de investigaciones sean debidamente canalizadas y que estos niños que están falleciendo no se conviertan en un patrón como fueron las mujeres asesinadas”, resaltó.Mary Torres, psicóloga voluntaria, expuso que los padres deben estar atentos y alertas, pues cuando un pequeño es víctima de abuso sexual hay cambios físicos, emocionales y conductuales.Expuso que la dinámica de nuestra sociedad es distinta a toda la república, pues las prisas y situaciones económicas orillan a dejar a los niños para que los adultos salgan a trabajar y los menores se quedan solos y todo empieza por tener conocimiento de que hay un riesgo real y hacer protocolos de seguridad con ellos.Entre las recomendaciones se puntualizó que se debe enseñar a los niños a diferenciar entre lo permitido y lo que no, decirle a los menores que los adultos y niños más grandes nunca necesitan ayuda con sus partes íntimas, explicarles la diferencia entre secretos sanos y dañinos, así como alentarlo que decir que no si no quiere ser tocado o tocar a otra persona.

