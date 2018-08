Ciudad Juárez- En los últimos cuatro meses Daniel González, de 9 años, ha trabajado vendiendo sus dibujos y dando masaje a su madre, su abuelita y sus tías. Cómo parte de su formación para que adquiera el hábito del ahorro, sus padres le dieron una alcancía donde guarda las monedas que recibe.Ayer dejó sobre la mesa todo su dinero, los 127 pesos ganados y junto a las monedas y billetes bien contados dejó la nota a su madre: “el dinero que voy a dar para la recompensa, son para conseguir al Rocky, son 127 pesos. Son mis ahorros”.La madrugada del lunes se extravió Rocky, un perro de la raza Boston Terrier tamaño mediano, cuando la familia González Espino llegó a su casa y abrieron las puertas de la cochera para meter el auto.No se percataron que la mascota se salió y 10 minutos después salieron a buscar en medio de la noche.La familia, con residencia en la calle Rancho El Retiro emprendió la búsqueda del can, que porta un collar con la placa donde viene su nombre y el teléfono de sus propietarios, sin tener buenos resultados.Ante la falta de noticias Enevy le dijo a Daniel que ofrecerían recompensa a quien aporte datos para la localización de Rocky, por ese motivo, Daniel rompió su alcancía y le entregó a su madre todos sus ahorros con el fin de aumentar el monto de la recompensa.Richy llegó a casa de la familia González Espino el mes de enero, decidieron adoptarlo cuando un amigo, que es veterinario, les contó que la mascota pasaba tiempo solo y necesitaba más atención.Daniel se ofreció a cuidar al nuevo integrante de la familia y sus padres agregaron en su horario, que contiene cinco actividades, la alimentación y cuidado de Rocky.Desde el lunes, cuando llega la hora de realizar esa actividad, Daniel entristece ante la ausencia de su mascota.Enevy relata que su hijo está muy afligido y aunque han salido a buscar a Rocky no lo encuentran.El perro tiene 5 años, no ladra y es nervioso, está recién esterilizado y aún trae los puntos de la incisión que le hicieron.Hoy por la tarde la familia contempla salir a distribuir pesquisas por la zona habitacional y piden a los ciudadanos que si alguien ha observado a Rocky, se comunique a los teléfonos que salen en la pesquisa. Para la familia González Espino Rocky es un integrante más, por lo que les urge localizarlo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.