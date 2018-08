Tienen a caimán en cuarentena

Ciudad Juárez— Desde el pasado 9 de agosto, el lagarto que fue capturado por elementos de Bomberos cuando intentaba ingresar a un domicilio en el oriente de la ciudad, permanece en cuarentena por disposición de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) en el zoológico San Jorge.De acuerdo con la dependencia, será difícil retornarlo a su hábitat natural, pues no es una especie endémica de Chihuahua y por haber estado cautivo nunca aprendió a valerse por sí mismo.Abraham Jurado, vocero de la dependencia, informó que se trata de un caimán Babilla, crocodilus fuscus, macho de 1.40 metros que fue llevado a las instalaciones del zoológico debido a que el complejo cuenta con las instalaciones adecuadas para el cuidado del animal, donde permanecerá hasta que se disponga su situación legal, así como su destino final.Explicó que al no ser una especie endémica de Chihuahua, Profepa realiza las investigaciones correspondientes para establecer la procedencia del caimán, pues aunque algunos animales silvestres han sido liberados, todos los procedimientos son distintos y en este caso lo primordial es saber de dónde provino para determinar si podría ser llevado a otro lugar.“Para que un animal sea apto para la liberación tiene que tener un estado salvaje, ese caimán, en este caso es un ejemplar que estaba en cautiverio, entonces no aprendió de sus padres o de su medio natural, por decir, a alimentarse a sí mismo, entonces él no es apto para una liberación, ni en su hábitat”, expuso Jurado.A través de un comunicado también se dio a conocer que el reptil está en buen estado físico y de salud, y que no se le encontró algún sistema de marcaje o microchip para su identificación, pero que es una especie sujeta a protección especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.