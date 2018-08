Acuden al Centro en busca de ofertas

Ciudad Juárez— Con el alza de los precios en los alimentos, las personas acuden a las bodegas de la zona Centro para buscar los productos de consumo diario más baratos que en un centro comercial.Algunos juarenses manifestaron que desde que aumentaron algunos productos prefieren comparar precios en los alimentos en bodegas o puestos, porque se ahorran hasta 10 pesos por cada kilo de producto que no compran en un centro comercial.Elvia Díaz, de 65 años, asiste al Centro una vez por semana a los puestos donde venden verduras para comparar los precios en varios locales.“Tengo que recortar el gasto, buscar lo que pueda comer, aquí me vengo yo al mercado porque la fruta y la verdura es muy cara como para comprar en un centro comercial”, comentó Elvia.De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa inflacionaria en algunos alimentos en el mes de julio aumentó el precio.La naranja tuvo un índice de aumento de un 90 por ciento, la uva 31 por ciento y la papa 27 por ciento.La cebolla registró una inflación de un 13 por ciento, la lechuga 25 por ciento y la manzana 61 por ciento, y en el caso del limón el aumento fue de un 53 por ciento.Rosa Hernández, de 44 años busca entre varios puestos de la calle Santos Degollado y Melchor Ocampo las ofertas de lo que ahí se ofrece.Para surtir parte de su despensa buscó chile, papa, tomate y cebolla porque, aseguró, en un centro comercial está más caro y en los puestos de la zona Centro consigue varios productos a un precio de 10 a 14 pesos.María Lidia Jiménez, de 65 años, busca que le rinda la pensión; es por eso que asiste a esa área comercial cada semana, porque aseguró, es más económico comprar en esos puestos que en las tiendas de abarrotes con gran demanda.Para su despensa compró las verduras y algunas frutas que le parecieron de menor precio. Básicamente esa es parte de la alimentación que consume casi todos los días, comentó Lidia.Esperanza Torres es ama de casa; ella acudió a comprar diversas verduras a un local en donde se ofrecen el kilo de fruta y de algunas verduras en 10 pesos.“Aquí puede uno acomodarse a comprar uno de 10 pesos a 15 pesos el kilo, porque imagínese en un centro comercial”, señaló Esperanza.“Carne comemos cuando tenemos dinero, porque está cara; más bien comemos calabacitas, papas, nopales”, expresó Esperanza.En este contexto, en el que el alza de algunos productos van en aumento, como la carne, algunos de los entrevistados comentaron que pocas veces la consumen, y que prefieren comer verduras, papas, nopales, queso y frijoles.Es el caso de Isadoro Sarmiento, de 57 años, quien se dedica a la venta de papas fritas, y en su despensa debe llevar vísceras para complementar su alimentación, porque agregó que “es como un deseo comerse un plato de carne”.“Si me gusta la carne llevo hígado, riñón, mollejas de pollo y también frijoles y sopa, es lo que comemos”, comentó Sarmiento.Dijo que su familia está compuesta de cinco personas, y aunque hay tres que trabajan, la familia hace esfuerzos para poder comprar los alimentos. “Ahorita un caldito de pollo nos sabe a pescado”, agregó el entrevistado.Por su parte Rodolfo Carreón, de 76 años, expresó que la despensa la compra con el dinero de la pensión de su esposa, pero el monto que recibe es poco y no les alcanza para completar los gastos del hogar.“Mire lo que yo llevo, nomás me alcanzó para huevos, un kilo de tomate y una cartera con medio de carne, porque no nos alcanza”, platicó Carreón.María Lidia también ha tenido que excluir de su lista de alimentos las carnes y complementar con verduras, queso, arroz y algunos tubérculos.“Ya no come uno carne todos los días, yo la compro cada dos meses, el pollo sí lo compro, casi comemos puras verduras, nopalitos, ahí de lo más económico con lo que haya completado”, comentó.También Esperanza Torres, al igual que otros entrevistados, prefiere consumir verduras y otro tipo de alimentos porque considera que los precios de la carne son muy altos.“El pollo sí lo consumo, porque la carne está por las nubes, más de 100 pesos, así que ahorita que lo ponen en oferta es el pollo”, comentó Esperanza.