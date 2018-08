'No quiero hallar a mi hijo muerto'

Ciudad Juárez— Desesperada, Daisy García llegó acompañada de su familia a la Presidencia Municipal para pedir, suplicar, al alcalde Armando Cabada que la Policía Municipal apoye la búsqueda de su hijo Juan Manuel Ruiz García, desaparecido desde el pasado 4 de julio.Eran las nueve de la mañana y el pequeño grupo llegó en varios vehículos al estacionamiento del edificio administrativo donde los esperaban representantes de los medios de comunicación.“Yo no quiero encontrar a mi hijo muerto”, soltó la madre de familia –aún afligida por el hallazgo este lunes del cadáver del pequeño David Rafael Santillán Vargas, desaparecido el 8 de agosto–, mientras esperaba audiencia con algún funcionario municipal.La madre vestía la desgastada camiseta blanca con la fotografía del rostro de su hijo y que la familia mandó hacer para visibilizar la ausencia del menor en cada caminata, pega de pesquisas o rastreo que han hecho.En el primer piso fue informada por el personal administrativo que el alcalde no se encontraba en el edificio, por lo que buscarían que algún servidor público la atienda.En poco más de un mes los padres de “Tomatito”, como le dicen de cariño al menor, han gastado sus pocos recursos en la impresión de mantas, de las copias fotostáticas de la pesquisa que han pegado por casi toda la ciudad, en las camisetas blancas y gasolina de los vehículos en los que se movilizar en cada rastreo.Nada de eso importa, dijo Daisy. La mujer ha pasado noches en vela mientras monitorea los noticieros y las redes sociales en busca de pistas que le permitan localizar a su niño.La madre se distrae ocasionalmente pensando en cómo celebrar el cumpleaños de Juan Manuel, quien cumple 12 años este viernes. De la ilusión pasa a la desesperación, a la impotencia ante el desconocimiento del estado de salud de su hijo.Ante la ausencia del edil, la familia Ruiz fue atendida por el oficial mayor Víctor Manuel Ortega Aguilar y el secretario del Ayuntamiento Roberto Rentería Manqueros, además de personal de la SSPM, que dio a conocer las acciones realizadas como parte de la búsqueda y se comprometió a mantener los operativos de manera permanente.La ausencia de un hijo, dice Daisy, es una experiencia terrible que ninguna madre debe vivir.“Hemos recibido muchas críticas, nos han juzgado y sentenciado diciendo que somos malos padres… nadie sabe cómo nosotros tratamos a nuestro hijo”, dice la madre de familia tras explicar, otra vez, que en su casa no hubo maltrato hacia el menor.Daisy recuerda ese 4 de julio. Esas primeras horas desesperantes. El miedo y la angustia inicial, dice, se han prolongado por semanas.“Tengo mucho miedo, no puedo dormir, no como, me he enfermado y es algo desesperante no saber dónde está mi hijo; toda mi familia se ha visto afectada, es algo muy feo que no se lo deseo a nadie”, asegura.“Mi hijo ya va a cumplir sus 12 años y yo quiero tener a mi hijo, porque me estoy volviendo loca”, agrega.El año pasado, cuando Juan Manuel cumplió 11 años, la familia celebró con una pequeña fiesta en la que no faltó el pastel y los regalos.“Él estaba muy contento y así quiero que volvamos a pasar su cumpleaños igual que el año pasado o hasta mejor. Por favor les pido que nos apoyen con la búsqueda de mi hijo”, clama.Juan Manuel Ruiz García, de 11 años, salió de su casa el 4 de julio aproximadamente a las 3 de la tarde a un parque cerca de la casa y ya no regresó. Acudieron a las estaciones de Policía pensando que había sido resguardado, pero no lo encontraron y acudieron a la FGE a interponer el reporte por ausencia. Desde entonces iniciaron la búsqueda.Las autoridades investigadoras han dado a conocer que Juan Manuel, presuntamente, abandonó el hogar por voluntad propia.“En la Fiscalía nada más nos han dicho que la carpeta de investigación está abierta, pero realmente no he visto que estén bien enfocados en el caso. Han interrogado a mucha gente, me han enseñado el expediente y me dicen que están trabajando y se los agradezco, pero agradecería mucho que nos dieran más apoyo para poder localizarlo porque yo no quiero encontrar a mi hijo muerto”, refiere.Menciona que días atrás la FGE cateó la vivienda de un vecino al que identificó como Martín Peredo Retes, ya abandonó la casa que habitaba.Explica que varios niños, vecinos de la colonia, lo señalaron como la persona que les enseñaba pornografía y les hacía tocamientos. Entre los menores afectados por el probable abuso sexual se encontraba su hijo.Relata que el vecino fue asegurado por los agentes investigadores, pero en el término de las 48 horas salió libre al no encontrar evidencias que lo relacionaran directamente con la desaparición del menor.“Me dijeron que no se encontró nada y la persona que estaba detenida fue liberado por falta de pruebas, ¿qué más pruebas necesitaban si muchos niños dijeron que les enseñaba pornografía y les hacía tocamientos, uno de esos niños era mi hijo al que le hacía tocamientos?”, cuestiona.“Yo no sé por qué lo dejaron salir, si estaba como sospechoso, eso no me parece bien”, insiste. Si tiene información que permita dar con el paradero de Juan Manuel Ruiz García, favor de comunicarse al 911 Emergencias y al 089 Denuncia Anónima o al teléfono 629-33-00 extensión 56455.