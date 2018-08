Liberan al acusado de sepultar descuartizado en patio

Ciudad Juárez— Por un trabajo deficiente por parte del Ministerio Público (MP) adscrito a la fiscalía estatal, quedó en libertad un hombre detenido tras un cateo realizado en una vivienda en donde se halló un cadáver desmembrado e inhumado de forma clandestina.Los restos humanos fueron localizados a partir de información proporcionada por Daniel Quinn Calderón, uno de los seis presuntos responsables del asesinato de 11 víctimas en una casa del fraccionamiento Pradera de los Oasis.Ayer el juez de Control Rafael Rosado Arcudia determinó que no había flagrancia en la presunta conducta atribuida a José Martín Casillas Díaz, detenido en la casa donde se hallaron los restos inhumados de forma ilícita.El resolutor señaló que el MP debió haber solicitado una orden de aprehensión y no aparentar que se trataba de un delito flagrante.Casillas Díaz fue trasladado ayer a la décima segunda sala de la Ciudad Judicial a disposición del juez Rosado Arcudia para que analizara si fue legal o no su detención.El fiscal a cargo informó que el viernes pasado se realizó un cateo a una casa ubicada en la calle Asfódelo número 9504 casi cruce con Anémona de la colonia Juárez Nuevo y en el patio trasero, debajo de una plancha de cemento se localizaron cuatro bolsas de plástico que contenían el cuerpo de una persona.Al momento que agentes ministeriales y un agente del MP acudieron a esa vivienda, en el lugar se encontraba José Martín Casillas Díaz y se procedió a su detención.Ayer el fiscal refirió que la agente del MP adscrita a la Unidad de Personas Detenidas, Eva Alicia Macías López, realizó un examen de la detención y consideró que José Martín Casillas fue detenido en delito flagrante porque la inhumación es un ilícito de consumación permanente, es decir, que se prolonga en el tiempo o se comete hasta que el cuerpo es descubierto.Por su parte, Fernando Corral Soto, el defensor público penal que representó a José Martín Casillas, expuso al tribunal que el delito de inhumación se comete de forma instantánea, al depositar el cuerpo debajo de la tierra.Además el defensor refirió que el fiscal no presentó datos sobre la necrocirugía realizada al cadáver para saber qué estableció el médico legista sobre el tiempo estimado de muerte e indicó que la placa de cemento ya estaba seca y el sentido común indica que ese material tarda días para secar.Después de un receso, Rosado Arcudia le dio la razón al defensor público y lamentó el trabajo deficiente elaborado por parte del MP, para luego ordenar la libertad de Casillas Díaz.

