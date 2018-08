Rechazan comerciantes ciclorruta

Ciudad Juárez—Comerciantes aledaños a la ciclorruta que el Estado construye en el norte de la ciudad se oponen a este proyecto argumentando que han comenzado a percibir una disminución de sus clientes a raíz de estas obras.Los trabajos se realizan en las proximidades de las avenidas Plutarco Elías Calles y Henry Dunant, donde la Subsecretaría de Obras Públicas de la Frontera puso ya vialetones para delimitar el carril exclusivo para bicicletas.Representantes de los negocios situados en esa esquina se quejaron de que las autoridades no les presentaron nunca la ruta, ni tampoco alternativas para el conflicto que señalan experimentar.“Hemos tenido muchos problemas”, aseguró Gregoria Lozano, propietaria de un restaurante del lugar. “Han bajado mucho las ventas. Eso no está bien porque estamos pagando impuestos. Sí nos perjudica mucho”.La representante del negocio aseguró que de alrededor de 20 clientes que llegaban a diario, esta cifra ha bajado a cinco, lo que atribuyó a las obras que conectarán los cuatro campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).“Nos preocupa esta situación porque se nos van los clientes. Nomás me dicen ‘adiós’ y se van. No hay dónde estacionarse y del otro lado no los dejan”.De forma similar, Raúl Rodríguez, empleado de la Tapicería Morales, afirmó que como los clientes no encuentran dónde dejar sus vehículos, prefieren retirarse.“Estorba, la verdad”, consideró. “Les faltó venir a preguntarnos antes de que empezara. Nomás así llegamos y nos sacamos de onda. También uno como empleado de aquí no va a tener ni dónde pararse”.Para Abel Chacón Rodríguez, integrante del colectivo Peatones Heroicos, aun cuando es necesaria y demandada, la ciclorruta no resuelve los problemas de movilidad de forma integral.Desde el punto de vista del activista, la vía ofrece una solución a la movilidad de los ciclistas, pero desatiende la de los peatones.“Frente a la Universidad pusieron unas estructuras de la ciclorruta justo sobre el cruce peatonal. Hay un reglamento que dice que el peatón debe cruzar por las esquinas, pero el Gobierno del Estado está bloqueando en algunos puntos los mismos cruces peatonales en las esquinas”.El Diario se comunicó con Andrés Carbajal Casas, subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, para conocer una postura oficial sobre los reclamos, pero el funcionario dijo no poder atender la llamada por encontrarse en una reunión en la ciudad de Chihuahua.En su momento, Carbajal Casas dio a conocer que el presupuesto destinado para esta obra era de 2 millones 77 mil 625 pesos con 49 centavos y que se entregaría a finales de julio.Sin embargo, hasta ahora presenta cierto grado de retraso, debido a que el circuito no está terminado todavía.