Abarrotan padres tiendas de uniformes

Ciudad Juárez—Dulce Gamboa llegó apresurada ayer por la mañana a comprar los uniformes de diario y deportivo para su hija, quien es alumna de nuevo ingreso en la Escuela Secundaria Técnica 44, pero tendrá que esperar poco más de media hora debido a la larga fila de compradores que arribaron antes que ella.“Voy a comprarle dos de cada uno (diario y deportivo), voy a gastar poco más de 2 mil pesos, pero así ya no le compro el resto del año”, comentó la madre de familia.Al igual que ella, decenas de personas acudieron ayer al negocio denominado Wama, ubicado sobre la avenida Tecnológico en el fraccionamiento La Cuesta II, para comprar los uniformes de sus hijos.Es la segunda vez en esta semana que la tutora llega a ese negocio en busca de las prendas escolares; la primera vez no encontró la talla que usa su hija, así que espera que esta vez la tengan y cumplir con ese pendiente, ya que el próximo lunes ingresa a la escuela.César Rivas, por su parte, también acudió a adquirir el uniforme para su hija, quien ingresará a la Escuela Secundaria Técnica 91.Mencionó que invertirá al menos mil 300 pesos en la compra de la vestimenta escolar, un juego para uso diario y otro para las actividades deportivas.“Cuando estaba en la primaria (su hija) era más fácil porque conseguíamos los uniformes en los tianguis y eran más baratos, ahora para secundaria sí están algo caros”, dijo.Aunque los dueños del negocio colocaron una sombra para proteger a sus clientes de los rayos del sol, hay días en que no alcanza para todos porque son demasiados.El encargado de la empresa, que prefirió no dar a conocer su identidad, comentó que la temporada fuerte para la venta de ropa escolar comienza a principios de agosto y termina hasta la segunda semana de septiembre.Padres y madres de familia, así como el comerciante, dijeron que acuden “a última hora” a adquirir los uniformes porque deben enfrentar otros gastos, como las graduaciones y vacaciones.Además, deben esperar a saber si sus hijos quedarán en las escuelas a las que acudieron a realizar el examen de ubicación para comprarlos.“Yo vine hasta ahora porque no tenía el dinero completo para comprar el uniforme, además necesitaba saber si iba a quedar o no”, expuso Matilde Briones.Debido a que es tradición que semanas antes del inicio de clases sean cientos las personas que acuden a adquirir la ropa que usarán sus hijos a ese negocio, cada año hacen mejoras en la forma de atención al público para que la compra sea más rápida.“Tratamos de darles una buena atención, calidad y servicio, por eso nos organizamos con suficiente personal, pusimos sombra y bancas para que todo sea más cómodo”, comentó el encargado del negocio.Mientras, padres y madres de familia corrían con sus hijos de un lado al otro dentro del local en busca de un probador para comprobar si el uniforme les quedará o no a sus hijos.“Si no le queda bien no se lo compro, lo quiere bien ajustado, pero luego crece y no le va a quedar, no quiero andar batallando luego”, dijo apresurada Bertha Chávez, quien discutía con su hija por la talla del uniforme.