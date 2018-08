Ciudad Juárez— Juarenses radicados en Turquía aseguran que el día a día se ha complicado mucho a raíz de la crisis económica que el país euroasiático experimenta. Berenice Romo –quien tiene casi tres años viviendo allá y poco más de un año en la capital, Estambul–, asegura que los sueldos no dan para más.La joven egresada de la carrera de leyes, quien emigró del país para trabajar allá, dice que las dificultades se agudizan todavía más para los extranjeros que contrajeron deudas en sus países de origen en divisas como el dólar o el euro, pues perciben su salario en la moneda nacional, la lira, cuyo valor se ha reducido dramáticamente en muy poco tiempo.En enero el tipo de cambio con la moneda predominante en Europa, era de 4.1 liras por euro. El dólar en enero estaba en 3.5 liras, y ayer ya estaba en 6.8 liras.En cuanto a la divisa mexicana, actualmente hay una paridad aproximada de 3.80 pesos por lira, cuando hace unos meses la paridad era de 5.1 pesos por lira, según comentó Romo.El desplome de la lira turca, que tiene varias causas como el excesivo endeudamiento del Gobierno, la negativa del presidente Erdogan a subir las tasas de interés y el conflicto directo con el Gobierno de Estados Unidos que duplicó el viernes pasado los aranceles a las importaciones de acero y aluminio desde Turquía, arrastró a principios de esta semana el valor de varias monedas emergentes, incluyendo el peso mexicano.Las rentas de pisos ‘de medio pelo en una zona poco agradable de la ciudad capital no baja de mil 400 liras, equivalentes hoy a alrededor de 4 mil pesos.La dinámica es muy parecida a la mexicana, con jornadas de trabajo de 8 horas y con sueldos bajos. Las alzas son generales, desde la canasta básica, hasta el transporte público. Además, la gasolina en Turquía tiene uno de los precios más altos del mundo. Cabe mencionar que allá pagan por mes, no por quincena ni semanal.El salario mínimo turco no supera las 2 mil liras mensuales, menos de 8 mil pesos al mes, insuficientes para cubrir los gastos mínimos básicos de una familia, que incluyen transporte público, comida, recibos de gas, agua, luz, internet, etcétera.Estambul es una ciudad cosmopolita, ya que es un punto de encuentro de dos continentes y culturas, y una parte de ella está enclavada en Europa y la otra en Asia, separadas por una masa de agua conocida como el Bósforo, por lo que la movilidad es complicada.Muchos turcos y extranjeros radicados en la localidad tienen que tomar varios sistemas de transporte para desplazarse desde sus hogares hasta sus sitios de trabajo o estudio, como metro, ferry (barco) y autobús.Según la juarense, el transporte público tuvo un incremento y ahora ya está a 3 liras (alrededor de 8.50 pesos), pero subrayó que la persona que sólo usa un camión o va a una estación de metro tiene suerte, pues al menos se usan dos sistemas en un desplazamiento.Los insumos más básicos han tenido incrementos estratosféricos. “La otra vez me hacían falta sólo algunas cosas de despensa. Fui y compré pocos alimentos y en eso se fueron 150 liras (casi 500 pesos), hasta dije ¿pues qué compré, que con eso en México compraba la despensa de una semana?”, mencionó.En cuanto a la ciudad, Romo dijo que muchas empresas han cerrado, el desempleo ha aumentado considerablemente, y profesionistas y jóvenes universitarios egresan sin tener nada seguro, desempeñándose en labores que no van de acuerdo con lo que estudiaron. Aquellos que tienen trabajo se consideran afortunados aun y cuando no les paguen mucho.Los automóviles y artículos electrónicos, como los smartphones, son considerados un lujo, y pueden duplicar el valor de lo que se comercializa en México. Un carro de agencia que puede costar 300 mil pesos aquí, en Turquía puede alcanzar los 600 mil pesos, aseguró. Un iPhone que en México puede tener un costo de 20 mil pesos, en Turquía se dispara a los 30 mil o más, continuó.Eduardo Chaparro es otro juarense que comentó su experiencia a El Diario. El joven licenciado en Psicología egresado de la UACJ tiene casi dos años radicando en la ciudad de Ordu, ubicada al este de Estambul, en la parte asiática de Turquía.“Las rentas aquí son baratas, no se han visto muy afectadas porque los dueños son locales. Me imagino que el problema ha de estar en ciudades como Estambul, donde los dueños son extranjeros”, aseguró.Preguntado acerca de la situación política, y específicamente de cómo percibe la gente al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, comentó que la gente conservadora y con bajo nivel educativo lo ama, pero que a los universitarios y profesionistas no les gusta.A Donald Trump, quien recientemente endureció sus políticas comerciales contra Turquía, lo veían como “una burla lejana” hasta la caída de la lira que lo empezaron a ver como una amenaza, ya que dijo que el Gobierno le está echando la culpa al dólar.“En los noticieros manejan el discurso que hace creer que el dólar está subiendo, cuando en realidad es la lira la que está cayendo”, dijo.“La situación aquí en Turquía es muy similar a la de México… hay muchos que creen que el precio del dólar no les afecta”, concluyó. (José Luis Del Real L. / El Diario)