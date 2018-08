Cobran auge los paneles solares

Ciudad Juárez—La demanda de paneles solares ha crecido en un 100 por ciento en Ciudad Juárez, comentó Juan Antonio Palacios, gerente de proyectos de energía renovable de la empresa Miscelec.De acuerdo con Palacios, la empresa tiene 27 años en el mercado, y desde hace tres se dedican también a la distribución de ese sistema.En lo que va de 2018 han realizado 100 proyectos. El año pasado esa misma cantidad de paneles solares se instalaron, por lo que la demanda ha crecido en un 100 por ciento, aseguró Palacios.Agregó que son muchos los instaladores de estos paneles y los dueños de residencias que se acercan para preguntar por presupuestos.Comentó que la clase media alta es la que compra este tipo de sistemas debido a que la mayoría excede el consumo de energía eléctrica y por ese motivo buscan una alternativa para bajar el costo económico.Las empresas dedicadas al comercio como carnicerías y tortillerías también solicitan este tipo de instalaciones porque están en una tarifa de medio consumo y prefieren invertir en estos equipos para bajar el consumo de energía eléctrica.Juan Antonio Palacios, gerente de proyectos de energía renovable de la empresa Miscelec, dijo que ya han hecho el presupuesto para 25 maquiladoras, de esa cantidad, seis ya tienen instalaciones y continúan aumentando la demanda con ese tipo de energía renovable.Según Palacios, el incremento se debe a tres factores, el primero es por el aumento del precio de la energía; el segundo, a la fama que está adquiriendo este tipo de sistemas, y también influye la oferta y la demanda en estos servicios, porque entre más competidores haya en el mercado, los precios resultan más atractivos para los consumidores, agregó el experto.Actualmente, comentó Palacios, el precio de la tecnología está disminuyendo y eso también aumenta el interés de las empresas distribuidoras y de los particulares.De acuerdo con el responsable de estos proyectos, la tarifa de alto consumo la pagan las maquiladoras, porque ellos son regulados y están obligados a tener el 5 por ciento de energía renovable.La otra forma en que las maquilas de cumplir con esa regulación es comprando energía a terceras personas que generen energía limpias, agregó Palacios.Otros factores por los que se ha incrementado la demanda del sistema de paneles solares debido a que ya existe el Fidecomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), en el programa entra el mejoramiento en vivienda sustentable.Los proyectos que este programa ofrece son para la instalación de sistemas de generación de energía con fuente renovables como la eólica y la fotovoltaica, comentó Gerardo Borunda, jefe de la zona Juárez del Fide.De acuerdo con Borunda, este programa consiste en prestar la cantidad de 73 mil pesos para adquirir equipos como paneles solares.“La ventaja del programa es que el 30 por ciento de tu producto lo va a poner la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), y a parte la Secretaría de Energía aporta otro 10 por ciento a través del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease)”, agregó Borunda.El total de apoyo es del 40 por ciento, por lo que el interesado pagaría el 60 por ciento del valor del proyecto, señaló Borunda. “El 60 por ciento lo pagará el cliente con el cobro en el recibo de energía eléctrica durante cinco años, con un plazo de recuperación del financiamiento de cinco años”, comentó el responsable del Fide.Al primer pago que se le pide a la persona se le llama aportación de ahorro previo, que equivale al 5 por ciento del valor del proyecto, el cual no se le solicita en efectivo, sino que se deposita una cuenta del fideicomiso, en este caso, a nombre del Fide, indicó Borunda.El financiamiento total tiene la posibilidad de pago anticipado, si quiere pagar su capital puede liquidarlo y no pagar su financiamiento, explicó Borunda.Uno de los requisitos es contar con contrato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ser propietario de la vivienda y tener un tope salarial de 12 mil 251 pesos mensuales.Agregó que este programa durará lo que resta de este año y no existe un límite de proyectos de este tipo para financiar.Las personas interesadas en instalar este tipo de sistemas de energía renovable, pueden acudir a las oficinas del Fide ubicadas en la avenida Antonio J. Bermúdez.Para la instauración de los paneles solares la CFE pide algunos requisitos básicos para llevar un control de lo que se instala, porque este tipo de sistemas está sincronizado con la red eléctrica, comentó Rodrigo Franco, ingeniero de la empresa Miselac.Primero, debe contar con un contrato ante la comisión, una ficha técnica de la especificación del proyecto y la credencial de elector del propietario.Después de reunir los requisitos, la papelería se evalúa para que se autorice, y si todo concuerda con los datos proporcionados con los del proyecto, se continúa con la instalación del medidor adecuado y de todo el equipo necesario, agregó Franco.El proceso tarda alrededor de un mes; sin embargo si la comisión detecta una falla en la normatividad o especificación en el equipo de los paneles solares, la misma CFE será quien haga la aclaración para que se realice el cambio del sistema, comentó Franco.

