Lo que sabemos y no sabemos del caso Rafita

El hallazgo del cuerpo sin vida del menorno sólo provocó tristeza y enojo de los juarenses, sino muchas dudas acerca del caso.Tras 24 horas del haberse dado a conocer la noticia, hay información oficial, pero hay otra que aún se desconoce.Alrededor de este tema existen muchos rumores y datos inexactos en las redes sociales.Por esta razóne presenta lo que se sabe y no de esta historia., desaparecido desde 8 de agosto, fue encontrado sin vida en un predio localizado a unos 300 metros de su casa, en la colonia Praderas del Pacífico.El menor murió de un golpe en la cabeza reveló la autopsia practicada ayer al cuerpo que se encontraba en completo estado de descomposición. Tenía de cuatro a cinco días de haber fallecido, informó Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía zona Norte.La Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido la declaración de aproximadamente 27 personas con relación al homicidio del niño.Aunque el niño desapareció el 8 de agosto, la Fiscalía activó la Alerta Amber hasta el jueves 9 de agosto, es decir, se tardaron más de un día en hacerlo.Se trató de un homicidio.No hay ningún detenido por el caso.José Manuel A. C., un administrador de una página de memes en Facebook, fue arrestado tras oponerse a un arresto tras ser investigado en el Sistema de Plataforma Juárez y sus redes sociales donde publicó 12 horas del hallazgo del cuerpo: “ya encontraron al mocoso muerto, ya pueden quitar su foto de perfil”Se desconocen los nombres de quienes han declarado en torno al crimen del menorSi el dueño de la tienda a la que se dirigía el niño, ha sido presentado a declararSi en realidad fueron a tirar el cadáver del niño a bordo de una Pick Up color rojaSi el cuerpo tenía 5 días de fallecido, ¿dónde estuvo el cuerpo de Rafita en ese lapso?

