Ciudad Juárez— A fin de reducir los índices delictivos en la ciudad, el subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, Mario Dena, informó que se espera la llegada del Ejército Mexicano para la participación en las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta (FRIM).Aunque no especificó una fecha para ello, adelantó que los militares no patrullarán las calles, sino que realizarán trabajos de inteligencia junto con la Policía Federal, Fiscalía General del Estado y los cuerpos de Seguridad Pública Municipal.La intención es brindar seguridad a las familias con la presencia de las autoridades y generar confianza en la comunidad para que se una a este esfuerzo denunciando a los delincuentes.“Ellos ya habían participado antes, no es para que anden patrullando todo el día en la calle, solamente cuando hay un operativo coordinado, van junto con otras corporaciones para fortalecer la fuerza de la autoridad en capturas por ejemplo, o en cubrir áreas de riesgo”, informó.El funcionario estatal añadió que recientemente se han realizado capturas de criminales y prueba de ello fueron las 30 personas que fueron detenidas el mes pasado, de las cuales seis eran el objetivo.“Ahorita va un número muy importante, no quiere decir que todos esos 30 eran el objetivo, eran ocho los originales y ya lleva llevamos seis, tenemos identificados otros que se van agregando”, comentó.Todos ellos pertenecen a grupos delictivos distintos y se les atribuyen los hechos violentos que se han generado recientemente en esta frontera.“Se mueven en Juárez, algunos puede que estén aquí y otros en otras partes del estado”, dijo.Insistió que el incremento en la violencia se debe a la división de grupos delictivos, sin embargo, insistió que la Fiscalía General del Estado trabaja en su captura.“Seguimos con las reacciones violentas de esos dos grupos, pero seguimos identificando a los líderes que están provocando todo eso y son objetivos, tenemos que seguirles ‘pegando’”, apuntó.

