Desoyeron denuncias de palenque; masacran a 6

Ciudad Juárez—El funcionamiento de un palenque clandestino en la colonia Hermenegildo Galeana, donde al filo de la medianoche del domingo le dieron muerte a seis personas, fue denunciado por vecinos al teléfono de emergencia 911 porque acudían muchas personas extrañas que tomaban cerveza y licor, además de hacer escándalo.“Siempre lo reportamos, pero la Policía nunca vino, hasta ayer después de la matazón”, reportó una vecina de la casa de color verde con portón metálico de color negro que permanecía medio abierto ayer por la mañana y que dejaba ver una imagen de la Virgen de Guadalupe de tamaño natural, rodeada de decenas de botes de cerveza tirados en el suelo de tierra.“Ya habían hecho muchas advertencias porque peleaban gallos, lo reportábamos a la Policía, pero nadie hizo caso”, comentó sin apartar la mirada de la vivienda, alrededor de la cual quedaron tendidos cinco cuerpos, mientras que otra víctima falleció cuando recibía atención médica.La afirmación de los vecinos fue expuesta a personal de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), que aseguró que no se tenían antecedentes de alguna denuncia concreta sobre la existencia del palenque clandestino ante esa instancia.Además, agregó, el 911 es administrado por el Estado y la Policía Municipal recibe sólo la información que llega a ese número cuando se la canalizan de forma directa.También se buscó la versión de la oficina de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el señalamiento, pero no hubo respuesta.La propiedad, afirman los habitantes de la calle Coyuca, entre Privada de Zumpango y Mayapán, era utilizada para realizar peleas de gallos hasta por tres días a la semana.El domingo las actividades comenzaron desde la una de la tarde, aseguró una de las entrevistadas.Usualmente el sector es tranquilo, los habitantes de las casas construidas sobre terreno irregular y prácticamente pegadas a la Sierra de Juárez, al poniente de la ciudad, comentaron que no recuerdan ataques armados de esa naturaleza en mucho tiempo.“Ahora tenemos miedo, hasta con ganas de irnos de aquí, pero ¿a dónde más podemos ir que valga más uno?”, mencionó una de las entrevistadas.Todavía ayer se alcanzaba a escuchar el canto de las aves de corral, algunas estaban en el lugar donde ocurrieron los asesinatos, otras en casas de alrededor.Alrededor de las 11 de la mañana, una unidad de la SSPM pasó lentamente, debido al accidentado terreno de la calle de terracería, por el frente de la vivienda.“Nunca vienen, a veces se reportan pleitos intrafamiliares, pero ni vienen cuando se les necesita”, comentó una de las vecinas.Añadió que es la primera vez que ocurre “algo así” en la zona donde habita desde hace años: “Siempre ha sido tranquilo, no había visto algo tan feo”.Dijo que rara vez hay vigilancia preventiva por las calles de la colonia, donde ocurren muchos pleitos, sobre todo entre los mismos integrantes de las familias, pero si le hablan a la Policía no acude o tarda demasiado en llegar.Hasta antes de la noche del domingo no se registraron incidentes graves en la propiedad usada como palenque clandestino, aunque los asistentes sí causaban molestia a los vecinos porque llegaban muchos vehículos y tomaban cerveza y licor, contó otra de las habitantes de la calle Coyuca.Aunque más personas se asomaron, la mayoría optó por no proporcionar información acerca de lo que ocurrió.“Yo no oí nada”, dijo un hombre mientras se alejaba del sitio; al escucharlo, una de sus vecinas le comentó a otra que todos escucharon los disparos y se espantaron.“Ojalá y ahora sí venga la Policía a vigilar, que nos pongan atención, que no nos dejen solos”, pidió una mujer que era llamada por su esposo para que se metiera a su casa.