Chocan Cabada y Mocken por entrega-recepción

Ciudad Juárez— El Municipio suspendió ayer el proceso de entrega-recepción bajo el argumento de que la constancia de mayoría que tiene Javier González Mocken quedó anulada.El alcalde Armando Cabada Alvídrez señaló que el fallo que dio el sábado el Tribunal Estatal Electoral anula la validez del documento y señaló que ahora él es el ganador por lo que no es necesario entregarle el Municipio a González Mocken.“El presidente electo soy yo. No tiene él (Cabada) constancia de mayoría. La resolución del sábado no le da constancia de mayoría”, señaló González Mocken, quien insistió que ya hay un recurso ante una instancia federal, y todo sigue igual hasta que ésta dicte una solución.Javier González Mocken acusó al presidente municipal Armando Cabada de violentar la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Chihuahua al ordenar que no se entregue la administración.En un comunicado, su equipo informó que se presentaron al mediodía de ayer ante la Secretaría del Ayuntamiento, pero se les hizo saber que debe suspenderse ese proceso.José Acosta Morales, el responsable de la recepción del equipo del morenista, hizo contacto con el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería, quien les dio el mensaje de Cabada.Sobre la negativa, González Mocken sostuvo que debe seguir el trámite porque sigue siendo presidente electo.“El presidente electo soy yo, (Cabada) no tiene él constancia de mayoría. La resolución del sábado no le da constancia de mayoría, dice que se revoque la constancia anterior pero como no ha causado estado, entonces sigue vigente mi constancia hasta en tanto no resuelva la instancia federal”, manifestó.“Entonces, ¿qué pasa?, se violenta la ley. Cabada está violentando la ley por ordenar que no se entregue la administración”, aseveró.De acuerdo con el equipo legal, se va a presentar por escrito una solicitud para que se explique formalmente la negativa a entregar la administración.González Mocken dijo que será por la vía legal que van a reclamar que se retome el proceso.En el comunicado, Acosta Morales habló sobre el resultado de su reunión con el secretario del ayuntamiento Rentería Manqueros.“Ellos consideran a juicio de su grupo de abogados que la sentencia del tribunal modifica las cosas en cuanto a la entrega recepción. Nosotros obviamente no estamos de acuerdo. Nuestra interpretación es que la sentencia no ha causado estado, no ha causado ejecutoria”, explicó.“Es una resolución que está ‘sub judice’, es decir que está dentro del período de impugnación que vence el miércoles (mañana), por lo que el presidente electo sigue siendo Javier González Mocken”, añadió.Declaró que la negativa a seguir con el proceso no necesariamente debe tomarse como una falta a la ley, pero que debía ser el secretario del ayuntamiento quien explique la razón de su respuesta a la solicitud, por escrito.El proceso de entrega-recepción de la administración municipal con el equipo de Javier González Mocken se suspendió por la resolución del Tribunal Estatal Electoral, declaró el alcalde, Armando Cabada Alvídrez, quien aseguró que ahora él es el presidente municipal electo.Dijo que en la resolución del Tribunal Estatal Electoral se establece que el acta de mayoría que recibió Mocken ya no tiene validez, y por tanto no le puede entregar la información que guarda la administración a la comisión que éste designó porque se estaría incurriendo en un acto ilegal.Cabada aseguró que debido a que la Ley de Entrega Recepción no contempla la reelección, pedirá al Cabildo integrar una comisión especial que supervise el proceso de entrega-recepción con sus propios funcionarios.Aseguró que en la sentencia que recibió del Tribunal Estatal se establece que se modifica el cómputo de la elección y se revoca la constancia de mayoría y validez de la elección, emitida en favor de la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia para otorgársela a la planilla encabezada por él.“La resolución del tribunal hace inaplicable la entrega-recepción a favor de la coalición “Juntos Haremos Historia” en virtud de que la constancia de mayoría que le fue otorgada ha sido revocada”, expuso Cabada.No obstante que la coalición manifestó que impugnará esa resolución, la revocación de la constancia de mayoría surtió efecto de inmediato, aseguró.Expuso que de acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la resolución emitida por el Tribunal Estatal es definitiva y firme.“Lo que a su vez implica la revocación de la constancia de mayoría y validez de la elección que le fue otorgada de manera equivocada al licenciado González Mocken, al día de hoy carece de efecto legal esa constancia, lo que a nosotros implica que seguiremos con este proceso de entrega recepción a nuestros propios funcionarios”, manifestó.Ayer a las 12:00 se iba a realizar el primer contacto del equipo de Mocken para recibir información de la administración, dentro del proceso de entrega-recepción, con funcionarios del Municipio, sin embargo la reunión no se efectuó.Cabada dijo que solicitará al Cabildo que integre una comisión plural para que supervise la transición de Gobierno.