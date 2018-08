Vinculan a 6 por masacre de 11

Ciudad Juárez— Los seis presuntos responsables de la matanza registrada en una casa del fraccionamiento Praderas de los Oasis, ayer fueron vinculados a proceso penal por el delito de homicidio considerado como calificado por la saña empleada para privar de la vida a las 11 víctimas y la asfixia de que fueron objeto.La vinculación se “sostuvo” con la declaración de la única testigo presencial, quien actualmente tiene la calidad de testigo protegido.Ella es la única sobreviviente de las 13 personas que se hallaban en esa vivienda y su dicho fue considerado por el juez de Control Ramón Porras Córdova como licito, aunque el abogado defensor argumentó que fue “contaminado” porque estuvo en contacto con representantes de los medios de comunicación.Al resolver la situación jurídica de los sospechosos, el juez consideró que René Hernández Chávez es el autor intelectual de la matanza y el resto de los detenidos son coautores. Hernández sólo entró a la casa para supervisar y se entretuvo cuidando un perro.Los otros implicados son Karina Rubí Pérez Valtierra, pareja sentimental de Hernández; Daniel Quinn Calderón, “El Quinn”; Diego Armando Jasso Rivera, “El Jasso”; Martín Alberto Favila González, “El Chori” y Luis Fernando Limas Escápita, quien también se hace llamar Irving Abdul Limas Martínez, alias “Ferny”.De acuerdo con la declaración de la testigo protegido de iniciales R.E.V.A., ella trabajaba para René Hernández rentando casas que se iban a utilizar para cometer asesinatos y él le pidió información sobre una Meybi Oyuki Santella, la pareja sentimental del hijo de René, identificado como Jonathan René Hernández Pérez, apodado “El Titis”.Este último fue asesinado y desmembrado, sus restos se hallaron el pasado 28 de mayo, al parecer por haber robado varias dosis de cristal (metanfetaminas) que encontró escondidas en una imagen de San Judas pero que le pertenecían a miembros de la pandilla “Artistas Asesinos”.Por lo que René Hernández Chávez decidió tomar venganza precisamente el día que en que su hijo iba a cumplir años, el pasado 2 de agosto. Ese día contactó a la hoy testigo protegido y le pidió que le ubicara el lugar donde iba a estar Meybi Oyuki Santella, ya que sospechaba que ella había “puesto” a su hijo.La testigo guió a René y a otras siete personas –una de ellas se encuentra prófuga– al número 1201 de la calle Oasis de Egipto de Praderas de los Oasis.En el lugar se encontraban reunidas en total 13 personas contando a Meybi Oyuki, quien fue sacada con vida de ese inmueble presuntamente por parte de Luis Fernando Limas Escápita pero después la torturaron y la asesinaron, y la testigo protegido.Inicialmente René había determinado matar a todos a balazos pero al saber el número de personas que se hallaban en la casa decidió que fueran asfixiados.Ayer el abogado defensor de los seis sospechosos argumentó ante el Tribunal de Control que el Ministerio Público (MP) no especificó qué conducta realizó cada uno de los sospechosos como lo exige la ley; en el caso de Karina y de René Hernández no ingresaron a la vivienda, por ello dijo que no participaron.El defensor también expuso que el caso fue “contaminado” porque la testigo protegido habló con representantes de los medios de comunicación y refirió que el reconocimiento se hizo respecto de Diego Armando Jasso en la cámara de Gesel fue entre personas que no se parecen a él.Pero a partir de la declaración de la testigo protegido, el juez estimó que René fue quien preparó o indujo al resto del grupo a cometer los asesinatos y también entró a la casa después de que los otros hombres ya estaban en el interior y las víctimas habían sido atadas de pies y manos pero no realizó ninguna maniobra, por lo que lo consideró como autor intelectual.Respecto a Karina refirió que ella ayudó a ubicar la casa de las víctimas y estuvo en comunicación con la ahora testigo protegido, mientras el resto de hombres “cuadraba” lo que iban a hacer.Aunque no se precisó qué hizo cada uno de los sospechosos, el juez consideró que eso obedece a que la testigo protegido quedó fuera del inmueble en el momento preciso de la ejecución de las 11 víctimas, pero ella sí ubica a Quinn Calderón, Jasso Rivera, Favila González, Limas Escápita y a otro de apodo “Sammy” en el interior de la propiedad cometiendo los crímenes.Únicamente se pudo establecer que Diego Armando Jasso ahorcó por lo menos a una de las víctimas y Martín Alberto Favila González estuvo brincando sobre uno de los jóvenes ultimados, ya que esto fue observado por la testigo protegido cuando ingresó a la casa a buscar a René por instrucciones de Karina Rubí.

