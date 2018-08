Abundan fallas; oídos sordos de CFE

Ciudad Juárez— Mientras que miles de juarenses se ven afectados por fallas en el sistema de suministro eléctrico y cobro de la Comisión Federal de Electricidad, los funcionarios a cargo de dar mantenimiento y ofrecer explicaciones no atienden las quejas de usuarios y cuestionamientos de medios de comunicación.Ayer, decenas de usuarios se manifestaron ante la dependencia, señalando que la falta de energía en la zona del aeropuerto es cada vez más común, y que incluso los alimentos se les han echado a perder en varias ocasiones.Además hay más de 300 cortes en pozos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, lo que también impacta en el suministro del líquido.Las múltiples fallas en el suministro de energía en Ciudad Juárez, junto a las protestas que han generado entre usuarios, no han sido atendidas por autoridad alguna de la Comisión Federal de Electricidad.En 2017, la CFE nacional respondió a una solicitud de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia que anualmente daba cuatro tipos de mantenimiento: preventivo, predictivo, por frecuencia y basado en la confiabilidad. El trabajo se realizaba, explicó la CFE, a cada una de las 48 subestaciones que existen en total en la ciudad –41 de distribución y 7 de transmisión–.A pesar del mantenimiento, los cortes en el suministro de energía eléctrica, fallas en los cajeros para pagar el servicio y apagones han sido constantes en la ciudad. Los funcionarios responsables en la Zona Juárez no han respondido sobre la situación que guarda el sistema ni cuándo fue la última vez que la empresa productiva del Estado hizo revisión de la infraestructura en la zona.Hacia finales de junio de este año, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), reportó que solamente entre mayo y junio se habían registrado 322 cortes de energía eléctrica, lo que significaba afectaciones para la red de pozos.De acuerdo con los datos, las fallas ocasionaban que el servicio de agua potable fallara por lapsos de hasta cinco horas en prácticamente todos los sectores de la ciudad, publicó entonces El Diario.También a finales de junio, la CFE cortó la energía eléctrica de la plaza comercial Río Bravo, a pesar de que, según se reportó, los recibos de consumo estaban pagados. Gustavo Elizondo, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos –entidad que tiene sus oficinas en la plaza–, refirió que brigadas de la CFE intentaron aplicar cobros a cambio de no cortar el servicio a pesar de que los recibos estaban pagados.El 29 de junio, vecinos de Oasis Revolución reportaron que por ocho horas se habían quedado sin luz. A principios de agosto, un apagón causó que 20 colonias del suroriente de la ciudad se quedaran sin electricidad.Vecinos han reportado que en el 071, número telefónico al que se reportan las fallas, es común la respuesta de que para reparar las fallas tendrán que pasar horas.Además de los apagones, fallas en los cajeros de la CFE han causado filas de más de dos horas de los usuarios del servicio, que no puede ser pagado. Autoridades locales no han respondido a las solicitudes de información sobre el estado que guarda la red de suministro eléctrico.Antonio Luna Mendoza, nombrado en febrero de 2017 superintendente de la Zona Juárez, no ha contestado a las múltiples solicitudes de información o entrevista; tampoco a los reclamos de usuarios.Mientras que Víctor Manuel Barba, coordinador de Comunicación Social de la Zona Norte, tampoco ha emitido postura alguna ante los apagones en la ciudad.Rigoberto Lerma Flores, director de planeación de la CFE, se negó en días pasados a brindar información, con el argumento de que no estaba autorizado para brindar datos.• La JMAS reporta que entre mayo y junio se realizaron 322 cortes de energía eléctrica, lo que significa fallas en el servicio de agua potable• La CFE corta el servicio en la plaza comercial Río Bravo a pesar de que los recibos de consumo estaban pagados• El 29 de junio vecinos de Oasis Revolución reportan apagón por un lapso de ocho horas• A principios de agosto se registra un apagón que afectó a 20 colonias del suroriente de la ciudad• Fallas en los cajeros de la CFE generan filas de más de dos horas para pagar el servicio