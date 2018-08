A 'Tomatito' lo han visto a bordo de camioneta

Ciudad Juárez.- El niño Juan Manuel Ruiz García, conocido como “Tomatito” ha sido visto por varias personas en la tienda Home Depot de la López Mateos, cerca de su vivienda, y otros dos ciudadanos lo observaron a bordo de una camioneta pick up color verde, dio a conocer el inspector general de la Secretaría de Seguridad Pública, Aldo Iván Sáenz Tocalí.Dijo que el menor ha sido buscado diariamente desde que se extravió el 4 de julio por al menos tres unidades de la corporación, pero regularmente son diez entre pedestres, cuatrimotos y caninos.Aseguró que lo han buscado en la ferretería que se refirió, y en todas las casas, lotes baldíos de alrededor, asimismo se han visto videos de las cámaras de seguridad de tiendas cercanas a Home Depot.También con apoyo de la Dirección de Tránsito se ha detenido a las pick up verdes que transitan por la zona para hacer una inspección.Dijo que preguntan por él en los parques cercanos a su domicilio, y las indagatorias se han extendido a la zona Centro, al surponiente en la “Curva” de la Carlos Amaya para verificar si no trabaja ahí lavando carros, también en tiendas tales como Smart o Soriana ubicadas alrededor de su casa, por si labora como empaquetador o parquero, así como en Mecabastos, “y nada”, declaró.Aseguró que entrevistan constantemente a amigos y familiares del menor, pero no ha sido localizado.El niño de 11 años desapareció de su domicilio el 4 de julio, de la calle 9 de agosto #2832, colonia Melchor Ocampo.La familia del niño acudió este día a la presidencia municipal a demandar más esfuerzo para localizarlo, tras reunirse con autoridades municipales el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, dijo que se intensificará la búsqueda por parte de la Policía Municipal y la Dirección de Derechos Humanos.

