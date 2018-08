¿No quieres que tu hijo desaparezca? Tienes que leer esto

Ciudad JuárezDatos oficiales de la Fiscalía General del Estado señalan que en los últimos 10 años, el 8 por ciento de las personas reportadas como ausentes en el Distrito Zona Norte, han sido localizadas sin vida.Un niño y dos adolescentes reportados como ausentes, fueron asesinados y sus cuerpos localizados varias horas después de ser interpuesto el reporte por ausencia.Otro menor, James Martin Camacho Padilla, de 7 años, fue localizado sin vida un mes después de haber desaparecido en el fraccionamiento Riberas del Bravo, el pasado mes de enero.El caso más reciente es el de David Rafael Santillan Vargas, de 6 años, quien desapareció el pasado 8 de agosto y su cuerpo fue encontrado ayer en un lote baldío.Del primero de enero al 20 de julio del año en curso han sido reportados ausentes 94 menores entre los 5 a los 17 años, de los cuales 82 ya fueron localizados y 12 casos continúan vigentes, según datos periódisticos.Hasta diciembre de 2017 el estado de Chihuahua se encontraba entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en materia de desaparición de menores, con un total de 265 niños y adolescentes de hasta 17 años víctimas del delito en casi una década y lo que implica que por lo menos 2.2 menores desaparecen cada mes.Ciudad Juárez es el municipio con mayor número de menores desaparecidos, 149 el año pasado, según datos del reporte de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en México elaborado por la Red por los Derechos en la Infancia (Redim).De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el 80 porciento de las 6 mil 257 desapariciones de menores de 18 años en México reportadas hasta noviembre de 2017 corresponden a adolescentes.Desde 2016 la Redim alertó sobre el hecho de que México enfrenta una epidemia de desapariciones de niños y niñas sin precedentes.Alerta Amber México a través de sus redes sociales, ha dado a conocer de manera constante una serie de recomendaciones para prevenir la desaparición de menores.Aquí le dejamos las medidas para evitar que sus hijos desaparezcan y corran algún peligro:Por otra parte el Gobierno municipal exhortó a los padres de familia a extremar cuidados con sus hijos para evitar accidentes o hechos que puedan poner en riesgo su vida.Así mismo piden no dejarlos solos y sin la supervisión de un adulto, esto, por los hechos recientes y luego de encontrar esta magrugada a un niño que deambulaba solo por las calles de la ciudad.Tanto los agentes de Tránsito y municipales, tienen la orden de resguardar a todo aquel menor que se encuentre en la calle sin la presencia de un adulto.En redes sociales, la ciudadanía ha emprendido una ‘campaña ‘ para unir esfuerzos cuando de menores se trate:“YO ME UNO!!!Cuidaré de los niños a mi alrededor y de tus hijos, si algún día veo algo raro, si noto que alguien se le acerca a tu hijo con una mala intención, estaré vigilante y actuaré en consecuencia. No es posible que nuestros niños ya no jueguen en los parques, en la calle, en su cuadra con total libertad. No deben perder su derecho a salir y jugar libres.Estoy convencido que somos más los que queremos una vida libre y en paz para nuestras hijas y nuestros hijos, piso a quien los lastime, piso a quien intente algo contra cualquiera de ellos o ellas. Protejamos a los nuestros.¿TE UNES?Copia y pega “Cabe recordar que Juan Manuel Ruiz García, de 11 años de edad, mejor conocido como ‘Tomatito’ desapareció el pasado 4 de julio y hasta el momento se desconoce su paradero.

