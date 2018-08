Ciudad Juárez— Los consejeros del Instituto Estatal Electoral aseguraron ayer que no hubo dolo en los errores e inconsistencias sistemáticas encontradas por los magistrados del Tribunal Estatal Electoral en los cómputos de la elección de Juárez.Por el contrario, atribuyeron las irregularidades a errores humanos de los capturistas, quienes tuvieron jornadas prolongadas de trabajo durante los recuentos.“No hay ningún elemento objetivo del que pueda derivarse que existió dolo, una situación que hay que dejar clara. Se aceptan los errores y se acatan los términos de la sentencia, pero de ningún otro elemento se deriva algún tipo de dolo”, sostuvo María Elena Cárdenas Méndez, integrante del Consejo Estatal del IEE.El consejero presidente del instituto, Arturo Meraz, añadió que no hubo omisiones como las que señala la sentencia. “Aunque vamos a estar atentos a lo que el tribunal requiera”, dijo.En su resolución, el órgano jurisdiccional acusó una falta de acuciosidad y profesionalismo en la actuación de la Asamblea y por ende, de su órgano superior vigilante, el Consejo Estatal del IEE.Ante ello se consideró dar vista al INE, a la Fepade y a la Fiscalía General del Estado, para que en uso de sus atribuciones, determine si existen responsabilidades de los consejeros de la Asamblea y del IEE, por las omisiones y errores cometidos durante la captura de los resultados.Cárdenas Méndez dijo que aunque respetan la sentencia del órgano superior, hubo errores humanos al momento de registrar las actas.“No fueron ejecutados con dolo, con alguna intención, pudieron ser producto del cansancio porque fueron muchos días de trabajo en la AME, está en los parámetros de la racionalidad que se cometan errores”, mencionó.Mientras que el consejero Alonso Bassanetti defendió a Ricardo Gándara, encargado de encabezar el trabajo organizativo del recuento y de los cómputos, de los que se desprendieron la mayoría de los errores señalados por el órgano jurisdiccional.“En todos los procesos se cometen errores, no me cabe la menor duda de que no fue así”, dijo en relación a los señalamientos de los magistrados, sobre las irregularidades encontradas en los cómputos de la elección de Ayuntamiento.Dijo que Gándara, esposo de la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, se dedicó a hacer el trabajo organizativo de los cómputos, a distribuir las tareas, pero no participó directamente en el recuento ni en la captura de los sufragios.“Me consta los días que yo estuve ahí, yo estuve pendiente en cada uno de los casos, aunque sobre eso habrán diversas opiniones”, dijo. (Javier Olmos)

