Ciudad Juárez— En medio de la disputa por la suspensión del proceso de entrega-recepción en el Ayuntamiento, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) aclaró ayer que en definitiva, la constancia de mayoría que le entregó la Asamblea Municipal Electoral a Javier González Mocken quedó sin validez al momento de la resolución.Sin embargo, dado que la sentencia emitida el sábado pasado no ha causado estado, tampoco se puede entregar una nueva constancia de mayoría al candidato independiente Armando Cabada, por lo que en este momento no hay un presidente electo, aunque sí se le puede declarar ganador de la contienda.“En este momento no (hay un presidente electo), hasta que cause estado la sentencia puede haber un presidente electo”, explicó Víctor Yuri Zapata Leos, magistrado presidente del tribunal.El dictamen del TEE generó discrepancia entre ambos actores políticos que se declaran presidentes electos.“El presidente electo soy yo. No tiene él (Cabada) constancia de mayoría. La resolución del sábado no le da constancia de mayoría”, señaló González Mocken el pasado lunes.Los puntos resolutivos de la sentencia del TEE establecen que se corrige el cómputo municipal de la elección realizado por la Asamblea Municipal y se declara la nulidad de la votación recibida en casilla, por lo que se modifica el cómputo municipal.En consecuencia, ordena revocar la constancia de mayoría y validez de la elección emitida en favor de la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, lo que a decir de Zapata Leos, surtió efecto de inmediato.El cuarto punto del resolutivo también ordena a la Asamblea Municipal de Juárez, del Instituto Estatal Electoral, que una vez que cause estado la resolución otorgue a la planilla encabezada por Héctor Armando Cabada Alvídrez la constancia de mayoría y validez correspondiente.Este último punto es el que queda pendiente hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que piensa recurrir la parte afectada con el dictamen, confirme la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional de Chihuahua, señaló el magistrado presidente.

