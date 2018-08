Se hartan de apagones de la CFE; protestan

Ciudad Juárez— Habitantes del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto se manifestaron ayer en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a constantes apagones que duran hasta 12 horas y se han presentado en el sector desde hace seis años.Con pancartas y mensajes para exigir solución, cerca de 40 vecinos se dieron cita en punto de las 9:00 de la mañana para hacer un plantón y conseguir una respuesta en su favor, ya que señalaron, la situación no sólo ha afectado en la descomposición de sus alimentos o sus aparatos electrodomésticos, sino también a personas con algún padecimiento que requieren la energía eléctrica.“Desgraciadamente los aparatos electrodomésticos, personas de la tercera edad y personas conectadas a máquinas de oxígeno están sufriendo este problema, ya que continuamente lo hemos reportado y únicamente parchan el problema y no lo solucionan de raíz”, expuso Ana Lorena Félix, afectada.Con la amenaza de tomar la carretera Panamericana, así como las instalaciones de la CFE para impedir el paso a todos los empleados de la dependencia, el comité representante de los vecinos fue recibido por el superintendente Juan Carlos Rueda Leal, dio a conocer el presidente del mismo Delfino Guzmán.A las 10:30 de la mañana el grupo formado por dos testigos, el presidente, secretario y tesorera del fraccionamiento, salieron del interior de las oficinas para exponer a los vecinos que el problema sería atendido este martes a las 7:00 de la tarde en el parque de la zona.“Ya arreglamos, hablamos con el ingeniero y tiene muy buenas intenciones y propósitos para solucionar este problema, él no lo conocía porque es nuevo pero tiene intenciones de arreglarlo”, dijo Guzmán a los manifestantes.De acuerdo con Juan Armendáriz Herrera, secretario del comité de vecinos, mencionó que cansados por los apagones han buscado responsables en los negocios de la zona y hasta hoy se les dará una explicación técnica sobre el origen de las fallas en el servicio.“Vamos a confiar a medida que nos resuelva, él dice que si se va la luz el compromiso es que en una hora estén presentes, porque ahí hay una crisis de hace tiempo y sí tendrán que revisar todo el cableada, ya nos explicó cómo está distribuido la electricidad por sectores y por qué en algunos se va y en otras no”, explicó.Los afectados informaron que la CFE aceptó que hay un error y ahora existe un compromiso que será revisado a fondo.“Los medicamentos se están descomponiendo por no tener energía eléctrica”, “los apagones duran hasta 12 horas, necesitamos solución inmediata o tomaremos otras medidas” y “CFE queremos hechos no promesas”, son algunos de los mensajes que los vecinos plasmaron en cartulinas y que conservarán por petición de Guzmán “en caso de cualquier situación”.

