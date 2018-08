'Nunca buscaron a Rafita'

Ciudad Juárez—El cuerpo del niño David Rafael Santillán, de seis años, fue localizado ayer por un vecino en un terreno baldío junto a escombro, basura, hierba crecida y animales muertos, a unos 300 metros de su casa en la colonia Praderas del Pacífico, al surponiente de la ciudad. Fue asesinado de un golpe en la cabeza, determinó la autopsia.“Nunca lo buscaron (las autoridades), sólo nosotros, la familia y los vecinos”, coincidieron en manifestar los parientes del menor, devastados por el hecho, quienes afirmaron que ya habían rastreado el sitio donde fue encontrado ayer Rafita, como le apodaban.Anoche vecinos del niño hicieron una manifestación reclamando la falta de atención de la autoridad y exigiendo justicia, mientras que la primera de las hipótesis de los investigadores de la Fiscalía sobre el homicidio citaba que la víctima nunca salió de su colonia.Un vecino del lugar fue quien encontró el cuerpo sin vida de Rafita, a escasas cuatro cuadras del domicilio donde vivía, en la colonia Praderas del Pacífico, a espaldas de la refresquera Coca Cola, cerca de la glorieta del kilómetro 20. “Tenía quemaduras”, dijo quien hizo el descubrimiento.Rafita, de 6 años de edad, era buscado por su familia y allegados desde el miércoles pasado, 8 de agosto, cuando su abuela materna lo envió a la tienda de abarrotes, que se ubica a una cuadra de distancia de su domicilio, ubicado en la calle Bahía de San Carlos 9970-28.“Yo lo encontré, estaba entre basura y le sobresalía una pierna… pude ver su brazo, su cara… estaba quemado”, comentó la persona que dio su testimonio a los agentes ministeriales en el lugar y el cual pidió a este medio reservar su identidad.Alejandro Ruvalcaba, vocero de la FGE, informó más tarde el resultado de la necropsia: traumatismo craneoencefálico.Hasta anoche sus padres se encontraban en el Semefo tratando de identificarlo, ya que su estado de descomposición era avanzado, dijo el vocero.Los forenses calcularon que había muerto 4 a 5 días antes de localizar su cadáver, por lo que pudo haber sido asesinado el mismo día de su desaparición, de acuerdo con el reporte oficial. Sobre las supuestas quemaduras se informó que pudieron haber sido causadas por el sol.El testigo que localizó el cuerpo inerte entre maleza dijo que ayer se organizaron los vecinos para hacer un nuevo rastreo en ese terreno inhóspito luego de que trascendió en la colonia que varios residentes observaron al conductor de una camioneta pickup color rojo arrojar “algo” a las 6 de la mañana aproximadamente.Organizarse para la búsqueda y localizar el cuerpo les llevó dos horas aproximadamente, mismo tiempo que tardó la Policía en llegar al sitio denunciado por los vecinos a través del 911 una vez que encontraron el cadáver, según aseguró la familia.“Ahorita sí andan todos (las autoridades) pero ya para qué, nadie nos hizo caso, ni siquiera hoy en la mañana que lo encontraron, pues la Policía llegó dos horas después”, dijo Maribel Santillán, tía del menor, cuya familia presenciaba el levantamiento del cadáver atrás de un cordón amarillo instalado para que los forenses hicieran su trabajo sin que la evidencia fuera contaminada.Según familiares entrevistados ayer en su domicilio, a donde arribaron decenas de vecinos consternados, no hubo una búsqueda efectiva del niño Rafita por parte de las autoridades locales.“Aquí venían una vez al día a preguntar lo mismo, pero nunca rastrearon nada, quienes lo hicimos y pegamos pesquisas por toda la ciudad fue la familia y los vecinos, nada más, aseguró Maribel, y su dicho fue sustentado por otros familiares, entre ellos la abuela del menor, quien no paraba de llorar desconsolada.Los investigadores de la Fiscalía que se concentraron en el lugar, coincidieron con los vecinos en el sentido de que Rafita nunca salió de su colonia.Los agentes ministeriales no pasaron desapercibida una extraña mudanza que realizaron vecinos de la casa de frente a la de Rafita, el domingo entre 7 y 8 de la noche.Una familia que no tenía amistades con nadie había invadido la propiedad por tres años aproximadamente, y justo a horas de encontrarse el cuerpo del niño dejaron su hogar con la puerta abierta y sus mascotas, dos perros, que ayer permanecían en la entrada principal. Sólo sacaron algunos muebles pero otros fueron dejados en el lugar, lo cual interpretaron los vecinos como una mudanza apresurada.Pero la familia del menor exigió que incluso sean investigados ellos mismos, para que ninguna línea de investigación queda descartada.Minutos antes en que el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, recibió una llamada donde presuntamente le notificaban de que Rafita había sido localizado muerto, ofrecía una conferencia de prensa para informar sobre una recompensa que había autorizado el Estado por 150 mil pesos para quien diera informes que permitieran la localización del niño, desaparecido desde el miércoles pasado.Otros 150 mil pesos se autorizaron a la Fiscalía como recompensa para quien de informes sobre el menor, Juan Manuel Ruiz García, de 11 años, apodado El Tomatito, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 4 de julio cuando salió de su domicilio en la colonia Melchor Ocampo, y las autoridades no han logrado ubicarlo.

comentarios

