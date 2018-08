Consterna el hallazgo a mamá de 'Tomatito'

Ciudad Juárez—La noticia del hallazgo del cadáver de David Rafael Santillán Vargas, conocido como “Rafita”, enmudeció a Daisy García, madre de Juan Manuel Ruiz García, de 11 años, quien fue visto por última vez el 4 de julio.Poco después de las 8 de la mañana la madre de familia envió un mensaje vía texto para pedir que se compartiera la foto de su hijo, a quien de cariño apodan “Tomatito”.“Buenos días, por favor les pido que me ayuden a compartir la foto de mi niño “Tomatito” ya un mes que no aparece, se los pido de todo corazón, gracias”, pedía la madre.Horas después, al enterarse a través de los medios de comunicación que el cuerpo de Rafita había sido abandonado en un predio baldío, la madre lloró.“Inocente niño, ¿por qué tanta crueldad?, ¿qué les hacen los niños? ¿Por qué arrebatárnoslos de esas manera?, no lo entiendo”, dijo Daisy, quien desde ayer enviaba sus condolencias a los padres de Rafael Santillán Vargas, de 6 años.La familia Ruiz García está desesperada, los días transcurren y siguen sin obtener datos reales que les permitan ubicar al niño.Los padres de Juan Manuel dieron a conocer que esta mañana realizarán una protesta frente a la Presidencia Municipal para pedir que los agentes preventivos se sumen a la búsqueda del menor.“Dios mío ¿qué está pasando? Espero en Dios que a mi hijo me lo cuide mucho. Pobre niño, no lo puedo creer”, decía la madre inconsolable.Juan Manuel Ruiz García, de 11 años con 10 meses, desapareció el pasado miércoles 4 de julio de la colonia Melchor Ocampo. El caso es considerado de alto riesgo por las autoridades investigadoras y preventivas, ya que el menor puede ser víctima de un delito.Juan Manuel mide 1.50 metros de estatura, pesa 50 kilógramos, es de tez trigueña oscura y complexión delgada.Si tiene información que permita dar con su paradero comuníquese al 911 Emergencias, al 089 Denuncia Anónima o al teléfono 614-429-33-00 extensiones 10706, 14289 y 14379. [email protected] ón.diario.com.mx

