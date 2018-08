A tres semanas de tragedia colocan malla en la acequia

Ciudad Juárez—A tres semanas de que un adolescente de 12 años perdió la vida al resbalar por la Acequia Madre en la colonia Zacatecas, una malla ciclónica fue colocada en la zona.Con aproximadamente 1.80 metros de altura, y cerca de 100 metros de extensión, el área donde se presentó el accidente de Azael Moreno ahora está protegida.Transeúntes del sector mencionaron que hace dos semanas unos trabajadores acudieron en unos vehículos y colocaron la malla, aunque no refieren alguna empresa o dependencia gubernamental que haya realizado dicha colocación.En el sector se realizan obras de pavimentación desde hace un par de meses, de acuerdo con trabajadores, mismos que comentaron estar conscientes del peligro que representaba la acequia sin una protección para evitar alguna fatalidad.Las tiras amarillas de precaución entre la tierra y en un pedazo de malla que estaba antes del accidente, aún permanecen en el lugar, una incluso ha cambiado su color al ser arrastrada por la corriente del agua.Pese a que la zona ya está asegurada, a escasos metros del viaducto Gustavo Díaz Ordaz, el río sigue su cauce constante sobre las calles Dalias y Violetas, sin alguna medida de seguridad, por el contrario, los parques y juegos infantiles como columpios y resbaladeros continúan en la zona, donde a las orillas la tierra está inclinada hacia la acequia.Aunque este no es el único espacio que carece de dicha protección, pues son varios los tramos a lo largo de la ciudad donde no existe una malla que evite el ingreso de las personas, y también hay parques o juegos a escasos metros de la corriente.Además las viviendas que se encuentran en la ladera de la acequia tampoco están delimitadas por bardas y prácticamente se encuentran en el borde.El Diario intentó localizar al director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, pero hasta el cierre de edición no se estableció contacto con el funcionario.

