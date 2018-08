Sospechan de guardia de seguridad en robo a Bachilleres 5

Ciudad Juárez—Eduardo Limón, coordinador del Colegio de Bachilleres (Cobach) en la zona norte, aseguró que se sospecha que un guardia de la empresa de seguridad PATLIMP, contratada para custodiar los diferentes institutos durante el periodo vacacional, pudiera ser el culpable del robo de más de cincuenta equipos computacionales sustraídos la madrugada del domingo 29 de julio del plantel número cinco.El coordinador mencionó que existen videos de seguridad que inculpan a dicha persona de robar tablets, computadoras y proyectores con un valor total aproximado a los 150 mil pesos. Por lo que a través de la Fiscalía General del Estado, se le ha citado a declarar. No obstante, dijo que jamás ha dado la cara.“Existen algunas vías de investigación que apuntan hacia un sujeto que pertenecía a la compañía contratada. Pero es solamente una posibilidad. Se le ha mandado citar en varias ocasiones, no se ha presentado. Lo que hace suponer que algo existe de responsabilidad”, comentó Limón.“La responsabilidad es de la compañía. Nosotros celebramos un contrato. Dentro de las cláusulas ahí viene la responsabilidad que tienen en los hurtos que pudieran darse durante ese periodo. Hubo fallas en la vigilancia, en los horarios, en la supervisión del personal que estaba asignado por parte de ellos al plantel, y bueno pues será la autoridad quien determine la responsabilidad que tendrán o no”, agregó.Refirió que aún es posible que la empresa pida un tiempo “razonable” para poder restituir o pagar los daños al patrimonio del Cobach. Sin embargo, no fue específico de cuándo exactamente sería solventado lo hurtado.“Obviamente, a lo mejor (la empresa responsable) no podrá entregarnos la misma tablet, que sería lo deseable, pero habría que reponer. Primero habría que determinar la culpabilidad, la responsabilidad. Nosotros esperamos que la empresa responda”, sostuvo el funcionario académico.A su vez, dio a conocer que el equipo académico contenía información de nombres y calificaciones de los alumnos. Pero, hizo hincapié en que no hay domicilios.“Todas las computadoras de un área administrativa tienen archivos, documentos. No les van a servir para nada. (…) direcciones no, son únicamente de grupos. La lista del grupo 503, por decir, donde vienen sus calificaciones ahí guardadas”, finalizó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.