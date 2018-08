Ciudad Juárez— Una banqueta de cemento en el Centro Histórico de Ciudad Juárez es “la mejor cama” para Pedro González, porque ahí, dijo, duerme desde hace seis meses cubierto con una cobija.Paseando por el centro de la ciudad, Pedro cargaba una bolsa de pan y un burrito que le dieron los miembros de una congregación religiosa, pero también buscaba unas monedas con las que compraría los alimentos de otros días.Según Pedro, de 61 años, tiene muchos hijos y algunos viven en El Paso, pero al momento de buscar ayuda, le contestan: “nosotros también tenemos familia que mantener.”“Yo con cinco pesos compro un burrito, nada más con esos cinco la hago para comer a veces”, platicó Pedro.Como él, un grupo de alrededor de 50 personas se aglomeraron en el Centro para recibir pan, tortillas y burritos y postre y agua.“Yo con un burrito tengo en todo el día, cuando no ‘haiga’ (hay que preocuparse)”, expresó Pedro, mientras contaba las monedas que destinará para su sustento del día.Una situación similar vive Héctor Rojas, de 61 años, que aunque tiene cuatro hijos, sostuvo que duerme en el mercado Cuauhtémoc desde hace seis años.Desde ese mismo tiempo recorre la Zona Centro, algunas veces, dijo, les ayuda a barrer en esa área para ganarse los alimentos del día.“Cada semana vengo por el alimento, y para convivir aquí con las personas”, comentó a su vez “José”, quien se encontraba cerca de otros adultos mayores que ahí se congregan.De acuerdo con “José”, la pensión que el recibe no es suficiente para sus gastos, pero a diferencia de los otros entrevistados, él no está en una situación de calle.Pese a que su esposa trabaja y sus dos hijos lo apoyan de manera económica, él asiste cada semana al centro de la ciudad para recibir la comida.Otros adultos mayores estaban sentados en las bancas sosteniendo en sus manos el apoyo que les brindan los transeúntes.El Desarrollo Integral de la Familia (DIF) inció ayer el rescate de adultos mayores en situación vulnerable.Aunque en días pasados se informó que ya tenían ubicados entre 20 y 25 personas en diferentes puntos de la ciudad, en su recorrido de ayer por el centro de la ciudad sólo encontraron a tres pidiendo limosna, confirmó Gilberto Solís Sánchez, coordinador de Atención a Niños y Niñas y Adolescentes Trabajadores y en Situación de Calle.De acuerdo con datos proporcionados por Solís, el recorrido lo hicieron en las calles Francisco Villa y Vicente Guerrero, de la Zona Centro.Indicó que es el primer acercamiento de un proyecto piloto, y conforme transcurran los días irán avanzando en otras zonas y se informará de los casos y sus seguimientos.

