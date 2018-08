Quiere equipo de Mocken revertir sentencia

Ciudad Juárez— El equipo legal de Javier González Mocken buscará ante el tribunal electoral federal dejar sin efecto la sentencia del órgano jurisdiccional del estado que ordena revocar la constancia de mayoría que le entregó la Asamblea Municipal Electoral, pero no que se anulen las elecciones, se pronunció ayer.Dentro de los argumentos jurídicos que está planteando integrar el grupo de abogados de González Mocken en la impugnación, se encuentra también solicitar la nulidad de 67 casillas en las que hubo irregularidades que favorecieron al independiente Armando Cabada.En ese número de casillas se señala que operaron funcionarios fuera de su sección electoral.De acuerdo con Cuauhtémoc Estrada, asesor jurídico del comité municipal del partido Morena, no se pedirá un recuento de votos porque este ya lo hizo la Asamblea Municipal Electoral (AME), sino revertir la sentencia que emitió el sábado el Tribunal Estatal Electoral (TEE).La estrategia que emprenderá la institución será encabezada por su representante ante el INE, Horacio Duarte Olivares, quien llegará a Juárez hoy para interponer la apelación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se informó.En conferencia de prensa, el líder estatal de Morena, Martín Chaparro Cisneros, dijo ayer que están dispuestos a hacer lo que sea necesario “para terminar de una vez y para siempre con las personas que se apoderan de las instituciones de este país”.“En ese sentido nosotros estamos certeros de que tenemos la razón”, anotó.Mientras que Estrada aseguró que sus argumentos van a ser procedentes. “Van una serie de argumentos en el juicio que consideramos nosotros procedentes y que será el tribunal federal quien diga si sí lo son”.“(El TEE) no revisó ni siquiera el 10 por ciento, es obvio que si se extiende nos llevaría a una determinación distinta y creemos que si en esa tesitura actúa la sala regional, vamos a tener una resolución que permita revertir una sentencia sesgada que el tribunal estatal emitió”, agregó.Busca ratificar constanciaPor su parte, González Mocken sostuvo que la constancia de mayoría que le entregó la AME sigue vigente todavía. En ese sentido, insistió en que la impugnación que deben presentar ante el TEPJF a más tardar mañana, busca ratificar esa constancia.“Hay una resolución que está por causar estado si nosotros no interponemos el recurso. Entonces como no ha causado estado esa sentencia, sigue vigente la constancia de mayoría”, manifestó.O se revoca o se modifica a su favor, son las variables que se esperan del tribunal federal, pero no hay causas para la nulidad de la elección, acotó.Y reviven a César DuarteEn la conferencia de prensa de ayer, Chaparro Cisneros se lanzó contra el magistrado César Wong Meraz, quien elaboró el proyecto resolutivo que dio pie a la sentencia, señalando que fue manipulado por el exgobernador priista César Duarte.“Está la mano detrás del dinosaurio que se niega y se resiste a morir, ese dinosaurio que ha tenido el control de las instituciones en este país y que se representa en la persona del magistrado Wong y detrás de él, los hilos de César Duarte”, acusó el líder morenista.Insistió en que ganaron en las urnas.“No se puede ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas. Todos ustedes fueron testigos de que por 13 días consecutivos estuvimos abriendo paquetes y contando votos delante de todos ustedes, entonces nadie puede venir, de la noche a la mañana, a decir que unas casillas no fueron consideradas”, dijo.