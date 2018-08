Ciudad Juárez—Una disculpa pública y resultados creíbles en las investigaciones por el asesinato de Lilia Alejandra García Andrade y Esmeralda Castillo demandaron las familias de las víctimas al gobernador Javier Corral Jurado, así como el cese a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil.El gobernador, insistieron Norma y José Luis, no los ha atendido desde que asumió el cargo.Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en febrero del 2001, y José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, desaparecida en el 2009 y cuyo asesinato está vinculado a los homicidios registrados en el Arroyo El Navajo, afirmaron que en todo lo que va de la administración de Corral Jurado han recibido sólo evasivas para ser atendidos.Este y otros puntos dichos por el propio mandatario estatal al día siguiente del Foro Escucha por la Pacificación y Reconstrucción Nacional, que encabezó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, fueron aclarados por Andrade y Castillo durante una conferencia de prensa que realizaron ayer por la tarde en la Ciudad de México en la que estuvieron acompañados por Karla Micheel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y el abogado David Peña Sánchez.Durante la conferencia de prensa, Salas dijo que desde la administración de César Duarte se han realizado seis rastreos ciudadanos y uno de ellos fue suspendido este año porque el personal de la fiscalía no podía acompañarlos y en esos rastreos es necesaria la presencia de los peritos y agentes del Ministerio Público para recabar evidencias.En estas acciones realizadas en busca de Esmeralda Castillo Rincón han localizado 61 restos óseos, además de ropa de mujer y otros objetos que han ingresado al Servicio Médico Forense, agregó.Nosotros lo que queremos es apoyo para la búsqueda de víctimas, dijo Andrade.A excepción de sus nietos, hijos de Lilia Alejandra, la madre de familia, su hija Malú y los dos abogados que la representan, cuentan con seguridad personal como parte de las medidas cautelares ordenadas por un juez.Norma Andrade dijo que desea ver la carpeta de investigación del asesinato de su hija Alejandra, ya que le preocupa la expresión del gobernador cuando dice que “el caso está resuelto”.El asunto se lleva en el sistema de justicia tradicional y uno de los presuntos responsables está detenido por otros homicidios, a mí no me han notificado que exista orden de aprehensión en su contra y se me hace muy preocupante que estén hablando que el caso está cerrado cuando no se le ha girado orden de aprehensión por el crimen de mi hija, dijo la madre de familia preocupada.Este martes será entregado el documento que más de 100 organizaciones de la sociedad civil han firmado en apoyo a Norma Andrade ante la exministra Olga Sánchez Cordero, quien fue designada como secretaria de Gobernación en donde manifiestan su preocupación por la criminalización que hace Corral Jurado a la labor de ambos activistas sociales obligados a involucrarse en la defensa de los derechos humanos tras las desapariciones de sus respectivas hijas.Esta carta también se enviará al gobernador a quien piden que no se rompa el dialogo y atienda a ambas familias.“Entiendo que tenga una agenda muy ocupada y no creo que venga a la Ciudad de México donde yo vivo porque soy desplazada, pero donde nos diga que nos recibe el fiscal o los agentes del Ministerio Público, nosotros vamos”, afirmó Andrade.Este lunes estuvo en Ciudad Juárez el mandatario, sin embargo, se reservó hacer comentarios en torno a este asunto.