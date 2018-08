'¡Quiero a mi hermano...!'

Ciudad Juárez—Luis Emiliano, de 9 años, no soportó la noticia del hallazgo del cuerpo de su hermano David Rafael Santillán Vargas.Sus gritos desesperados llamando al pequeño conmovieron hasta a los policías municipales, por lo que uno de ellos lo tomó entre sus brazos para apartarlo del sitio donde los peritos especializados en la escena del crimen retiraban el cuerpo inerte del menor.“Rafita” fue visto por última vez el pasado miércoles 8 de agosto a las 13:00 horas cuando caminaba por la calle Acapulco del fraccionamiento Praderas del Pacífico. Fue hasta el jueves 9 de ese mes cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber, aproximadamente 30 horas después.Para entonces, la familia y amigos ya habían difundido la foto del menor a través de las redes sociales pidiendo a la ciudadanía su apoyo en la búsqueda del infante.Luego del reporte por ausencia, los Santillán Vargas observaron poca presencia policiaca en la zona, mientras que en los operativos que la familia organizó no se observó el acompañamiento de los agentes de la Unidad de Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas.“No hemos visto mucha presencia policiaca”, denunció Vicky Carrillo, abuela paterna de “Rafita” y quien afirmó que su familia está destrozada ante la noticia, ya que tenían fe de encontrar al niño con vida.Datos oficiales de la FGE establecen que en los últimos 10 años el ocho por ciento de las personas reportadas como ausentes en el Distrito Zona Norte, han sido localizadas muertas.Un niño y dos adolescentes reportados como ausentes fueron asesinados y sus cuerpos localizados varias horas después de ser interpuesto el reporte por ausencia.Otro menor, James Martin Camacho Padilla, de 7 años, fue localizado sin vida un mes después de haber desaparecido en el fraccionamiento Riberas del Bravo, el pasado mes de enero.Según el archivo periodístico, del primero de enero al 20 de julio del año en curso han sido reportados ausentes 94 menores en edades de los 5 a los 17 años, de los cuales 82 ya fueron localizados y 12 casos continúan vigentes.En esas carpetas abiertas se estableció que se trata de menores de 14 a 17 años.Desde la semana pasada se solicitó a la FGE actualizar el número de reportes de hombres ausentes en el año, sin embargo, los datos no han sido proporcionados por el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, ni el encargado del área de Comunicación Social, Alejandro Ruvalcaba.Datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) refieren que en el estado de Chihuahua desaparecieron 10 mil 141 hombres y 9 mil 945 mujeres en la década que corresponde del año 2007 al 2017.De ese universo, mil 989 personas siguen sin ser localizadas, es decir, el 17 por ciento de víctimas continúan desaparecidas. De ellas 165 corresponden al sexo femenino y mil 824 al masculino, indica la respuesta institucional de la FGE (folios 139182017 y 139192017).Sin embargo, las cifras oficiales de la FGE contrastan con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que establece que en Chihuahua es de 2 mil 157, hasta el 31 de enero de 2018.Estos datos presentan el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común que permanecen sin localizar, menciona el sitio oficial de la Secretaría de Gobernación.El archivo periodístico indica que el 21 de enero fue reportado como ausente el niño estadunidense James Camacho. La familia notificó a la Fiscalía la ausencia del menor varias horas después de que el pequeño salió de la casa de la abuela paterna, en el fraccionamiento Riberas del Bravo.James fue localizado muerto el 20 de febrero.Iván Alejandro Lizárraga Alarcón, de 14 años, desapareció el sábado 17 de febrero poco después de las 5 de la tarde en la colonia El Barreal, junto a su padre Jesús Alejandro Lizárraga Reyes, de 39 años, originaron de Mazatlán, Sinaloa.Además, desapareció Zauriel Ramírez Estrada, de 17 años, y su padre Raymundo Ramírez Aguirre, ambos nacidos en El Paso, Texas.Los cuatro fueron localizados muertos ese mismo día y sus cuerpos quedaron calcinados dentro de un vehículo.Los datos de la FGE indican que en la Zona Norte fueron reportadas 4 mil 163 personas como ausentes del primero de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2017; de ellas 3 mil 197 fueron localizadas con vida y 327 fueron localizadas muertas; 639 reportes siguen vigentes, sin embargo, las familias desconocen el estado actual de las respectivas carpetas de investigación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.