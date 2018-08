La gravedad de las violaciones e irregularidades cometidas por el Instituto Estatal Electoral en el cómputo final de votos de la elección del Ayuntamiento de Juárez llevó a que el Tribunal Estatal Electoral determinara la necesidad de investigar si los errores constituyen un delito electoral.En la sesión del sábado, en la que revocaron la constancia de mayoría entregada a Javier González Mocken, los árbitros electorales insistieron en que hubo irregularidades graves y evidentes que trastocaron los principios de certeza y objetividad que deben de imperar en los procesos electorales.“Aquí lo que hay que revisar con mucha calma es el desempeño de la autoridad administrativa electoral y el impacto que tuvo en esta situación que hoy está resolviendo el tribunal electoral”, expuso en su intervención el magistrado José Ramírez Salcedo, durante la sesión plenaria del sábado.Los otros magistrados del máximo tribunal electoral del estado coincidieron en los mismos puntos.“En el caudal probatorio que obra en este expediente ha quedado demostrado que en la elección estudiada existieron irregularidades, graves y evidentes, que trastocan los principios de certeza y de objetividad”, aseveró también Jacques Adrián Jácquez Flores.Aunque dio su voto en contra, el magistrado señaló que con su actuar, el Instituto Estatal Electoral provocó violaciones a los principios de certeza, legalidad y objetividad, durante el cómputo.“En este sentido, considero que el IEE provocó violaciones al principio de certeza, así como al de legalidad y objetividad, pues de acuerdo con lo corroborado en el análisis vertido en el proyecto, existen confusiones, errores y omisiones por parte de la autoridad administrativa, al momento de efectuar el cómputo final de la elección impugnada”, subrayó.Con un voto particular, Jácquez Flores se opuso a la reversión de los resultados señalando la única forma de saber si ocurrieron tales errores, debería analizarse la totalidad del cómputo municipal, lo que no se hizo, “ya que en dicho proyecto, en mi opinión, no se realiza una debida exhaustividad que vele por los principios de certeza y objetividad de la elección”.Aun así, aseveró, “los resultados del cómputo no pueden ser considerados como fidedignos ni confiables, ya que lo capturado al final de cuentas no es coherente con la realidad del resultado de la votación”.El tribunal resolvió que en 43 casillas se acreditaron errores asentados en las constancias y, por ende, lo procedente fue corregir el cómputo de las elecciones, lo que le dio la vuelta al resultado computado por la Asamblea y generó que se ordenara la revocación de la constancia de mayoría entregada a González Mocken para reconocer el triunfo a Cabada.Los magistrados también ordenaron dar vista al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que determinen responsabilidades por las omisiones y errores cometidos durante la captura de los resultados.Tras el recuento de los votos en julio, la Asamblea Municipal Electoral (AME) asignó a González Mocken 177 mil 460 votos y a Cabada 176 mil 479. Después del estudio de fondo de las inconformidades, Cabada aseguró 175 mil 982 votos contra 175 mil 134 del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, una diferencia de 848.Durante la resolución de los juicios de inconformidad, el magistrado presidente del órgano jurisdiccional, Víctor Yuri Zapata Leos, consideró que con los planteamientos hechos por Jácquez se debe velar por advertir aquellas violaciones que pongan en duda esa certeza y la voluntad auténtica, legítima y cierta, de los resultados electorales.Expuso como ejemplo que en 21 casillas se encontraron violaciones graves y determinantes por lo que tuvieron que ser anuladas.“Es una violación que hace evidente que hubieron yerros de la asamblea en el registro o en la captura de cada una de las mil 992 actas de recuento. De estas 43 casillas en las cuales advertimos inconsistencias nos lleva a modificar el resultado”, expuso.En el mismo sentido se pronunció el magistrado Julio César Merino, quien señaló que las irregularidades fueron sistemáticas.“El resultado de la constancia de recuento claramente arroja 109 votos, ¿qué capturó el Instituto Estatal Electoral? nueve”, cuestionó y se respondió. “Eso es de lo que estamos hablando, capturó nueve votos en lugar de capturar 109”, dijo en referencia a los errores aritméticos encontrados en una de 43 casillas.“En este caso, desafortunadamente, por actuaciones del Instituto Estatal Electoral se está contraviniendo el principio de certeza, se estableció un ganador que no era”, agregó.El magistrado fue más allá. Dijo que si la Asamblea Municipal Electoral hubiera hecho una correcta captura, el candidato independiente hubiera ganado por una diferencia mucho menor a la reprogramada con la sentencia.“Vemos que si el IEE hubiera hecho una correcta captura, la diferencia hubiera sido de 339 votos a favor del candidato independiente, nomás por errores de captura. El tribunal no es el que decide quién gana o quién pierde, y en este caso el actuar de la asamblea municipal capturó mal los votos, violentó su principio de certeza y dio una constancia a quien no correspondía”, señaló.Y apoyó el planteamiento de pedir a las autoridades investigadoras que revisen si hubo dolo en los errores, “para que revisen si estos, quiero creer, fueron errores y no fue una actitud deliberada”.El magistrado ponente de las impugnaciones defendió su proyecto de resolución y abundó que el actuar de la asamblea municipal no fue el correcto.“Desafortunadamente tuvimos que llegar a revertir el resultado que había propuesto la asamblea municipal toda vez que su actuar no fue el correcto. No quiero ser redundante en lo que ya señalaron mis compañeros, fue un trabajo exhaustivo y que se hizo en base a la ley, y en la que los números no mienten”, justificó.Pero insistió en que hubo diferentes inconsistencias en la captura. “En mucho de lo que se trabajó en la ponencia fue en conservar el voto de los ciudadanos del ayuntamiento de Juárez”, dijo en una intervención breve.• Resuelve que en 43 casillas se acreditaron errores• Procede a corregir el cómputo de las elecciones• El nuevo cómputo le da la vuelta al resultado• Ordena revocar la constancia de mayoría entregada a González Mocken• Reconoce el triunfo de Cabada• Ordena dar vista al INE, a la Fepade y a la FGE