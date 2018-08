Zona es una boca de lobo: reclaman a autoridades

Ciudad Juárez—Familiares y vecinos de Rafael Santillán Vargas realizaron anoche una protesta en el fraccionamiento Praderas del Pacífico para exigir justicia a las autoridades y además denunciar que la colonia es una “boca de lobo” por la falta de alumbrado público y vigilancia por parte de la policía.“Estamos en una penumbra, en una boca de lobo. Los niños no pueden salir porque cualquiera los rapta y se los lleva para tirarlos a un basurero como un animal. Eso es injusto”, expresó Adela Vargas, tía de “Rafita”, de 6 años quien fue localizado sin vida ayer.Ella era acompañada por al menos unas 40 personas quienes exigieron que las autoridades realicen una investigación que lleve a la detención de los responsables de la muerte del niño.“Estamos cansados de la impunidad, de la de la injusticia, del desapego de las autoridades y ese desdén para no dar con la clave y nos den seguridad”, expresó.Dijo que a la mamá de Rafita los investigadores sólo le dieron esperanzas y le decían “váyase, nosotros investigamos” y después le mandaron decir que estaban investigando otro homicidio, que se fuera.Reclamó que esto sucede porque las familias son pobres y no pueden comprar la ley.“Vea usted cuál policía hay aquí. Clamamos justicia, no se nos ha hecho caso ni se le ha dado seguimiento y no hay ningún interés da justicia y no han venido para decir de perdida ‘hey, esto se va investigar, tengan paciencia’”, expresó.Dijo que no quieren que por taparle “el ojo al macho” vayan a presentar chivos expiatorios, ya que se tienen que ir a la profundidad de las investigaciones y les muestren cosas concretas y palpables.Agregó que no les pueden regresar la vida del niño, pero al menos espera que los escuchen y no hagan oídos sordos al clamor de justicia.