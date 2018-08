Ignoran ciclovía

Ciudad Juárez— Pese a que está claramente delimitada, automovilistas estacionan sus vehículos en el carril de la ciclovía que se construye en torno a los campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Esta situación se registra sobre la avenida Henry Dunant, a pocos metros de su intersección con la avenida Plutarco Elías Calles, en el norte de la ciudad.Frente a varios negocios pueden apreciarse los autos estacionados y hasta tráileres, en el carril que está habilitado exclusivamente para quienes andan en bicicleta.Roberto Mora Palacios, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), señaló que en este proyecto, el problema más grave que ocurre es el rechazo de las personas.“Es el rechazo sobre todo de la gente que vive en el sector”, dijo el arquitecto. “No me dejan estacionarme, ya no es como yo quiero. Ese es un problema y esta es toda una cultura que tenemos que manejar porque ahorita la principal estrella en nuestra ciudad es el automóvil”.La ciclovía es un proyecto ejecutado por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Frontera del Gobierno del Estado con asesoría del IMIP. (Fernando Aguilar)De acuerdo con el planteamiento, el proyecto iniciará en la avenida Del Charro y Henry Dunant hacia las avenidas Plutarco Elías Calles y Heroico Colegio Militar.El recorrido unirá a los cuatro campus de la UACJ en el norte de la ciudad: el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).Además conectará todos estos institutos con el edificio de Rectoría, que está a pocos metros del ICB.Los trabajos iniciaron los primeros días de junio del año en curso y, según las autoridades estatales, su entrega se había previsto para agosto.A pesar de que el carril está delimitado, no existe ningún señalamiento que indique que se trata de la ciclovía ni alguno que prohíba expresamente estacionar vehículos en esa superficie.

